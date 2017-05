День Звёздных войн: да пребудет с тобой 4 мая!

Фото: Star Wars Kidscas

4 мая поклонники всемирно известной космической киносаги «Звёздные войны» отмечают неформальный праздник – День Звёздных войн (Star Wars Day) или День Люка Скайуокера. Возник этот праздник из-за курьёзной игры слов.

Знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: May the force be with you. Кто-то из поклонников фильма, явно не обделённый чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая», делая упор на то, что английское слово May можно перевести как название месяца, а слово force (сила) заменив словом fourth (четвёртый).

Первое массовое празднование Дня Звёздных войн было проведено в 2011 году в Торонто (Канада): оно сопровождалось костюмированным шествием, видео и шоу-программой. С тех пор праздник организуется ежегодно, а его распространению помогает, в том числе, и активность в социальных сетях.

* * *

Ежегодно 4 мая в Китае отмечается государственный праздник – День молодёжи, посвящённый массовому антиимпериалистическому движению, известному под названием «Движение 4 мая». После того как на Парижской мирной конференции (проходившей в Версале в начале 1919 года и созванной, чтобы окончательно оформить итоги Первой мировой войны) было принято решение не возвращать Китаю бывшие германские концессии в провинции Шаньдун, захваченные Японией, в Китае началось массовое антиимпериалистическое движение. Так, 4 мая 1919 года в Пекине прошла студенческая демонстрация протеста против этого решения конференции, а также против правительства своей страны, предавшего национальные интересы Китая. Постепенно волна таких выступлений прокатилась по всей стране, и в это движение, помимо студентов, включились рабочие, широкие средние слои городского населения и мелкая буржуазия. Сегодня День молодёжи Китая отмечается как ещё одна революционная дата. В этот день проходит митинг молодёжи в поддержку политики Коммунистической партии Китая на площади Тяньаньмэнь у монумента Народным героям, здесь же выступают творческие коллективы.

* * *

245 лет назад родился немецкий издатель, основатель знаменитого энциклопедического издательства Фридрих Брокгауз. В 1805 году он основал в Амстердаме фирму по торговле и изданию немецких книг, потом она была перенесена в Лейпциг и из неё впоследствии возникла фирма «Ф. А. Брокгауз». Русскоязычному читателю имя этого издателя известно главным образом по Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, который издавался в России с 1890 года. Деятельность Брокгауза была связана с постоянными разъездами, перепиской. Он вёл постоянную борьбу с цензурой. После смерти Брокгауза его дело продолжили его сыновья – Генрих и Фридрих. Фирма «Ф. А. Брокгауз» существует и сейчас, она входит в состав издательской группы «Лангеншайдт».

* * *

165 лет назад родилась Алиса Лидделл – девочка, для которой Льюис Кэрролл написал «Алису в стране чудес» и «Алису в Зазеркалье». 4 июля 1862 года на лодочной прогулке Алиса Лидделл попросила своего друга Чарльза Доджсона сочинить историю для неё и её сестер Эдит и Лорины. Доджсон, которому и раньше приходилось рассказывать детям Лиддела сказки, придумывая события и персонажей на ходу, с готовностью согласился. На этот раз он поведал сестрам о приключениях маленькой девочки в Подземной Стране, куда она попала, провалившись в нору Белого Кролика. Главная героиня очень напоминала Алису (и не только именем), а некоторые второстепенные персонажи – её сестер Лорину и Эдит.

История так понравилась Алисе Лидделл, что она попросила рассказчика записать её. Доджсон обещал, но все равно напоминать пришлось несколько раз. Наконец он выполнил просьбу Алисы и подарил ей манускрипт, который назывался «Приключения Алисы под землёй».

