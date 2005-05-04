Сталин выразил благодарность: история Приамурья

4 мая 1943 года в адрес обкома ВКП(б) и облисполкома пришла телеграмма, подписанная председателем Государственного комитета обороны Иосифом Сталиным. В ней он выразил благодарность трудящимся Приамурья, собравшим 30 миллионов 500 тысяч рублей на строительство боевых танков и самолётов, сдавшим в фонд обороны хлеб и продукты животноводства, отправившим подарки фронтовикам и оказавшим помощь районам, освобождённым от фашистских оккупантов.

4мая 1951 года 192 комбайнёра и работника комбайновых агрегатов МТС Амурской области получили согласно указу Президиума Верховного Совета СССР ордена и медали.

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В 2005 году на рекорд решил пойти амурчанин Владислав Никитенко – совершить велопробег в 5 тысяч километров и не употребить ни грамма пищи. За его состоянием во время путешествия будут наблюдать врачи. По завершении пробега Владислав Никитенко собирался написать книгу и подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

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У Общественно-культурного центра (ОКЦ), в народе называемом Бастилией, появилось официальное название – «Албазин». Его из предложенных вариантов выбрало конкурсное жюри, а 4 мая 2007 года такое название утвердил губернатор Амурской области Леонид Коротков.

На конкурс жители Приамурья прислали более 15 заявок. В каждой из них содержалось сразу несколько предложений. Среди них были: «Звезда Амура», «Луна», «Победа», «Каскад», «Амурская жемчужина», «Космос», «Фестиваль», «Амурский Парнас», «Квазар» и другие. Но, не смотря на утверждённое название, ОКЦ в итоге остался без персонального имени.

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В 2011 году в Благовещенске изъяли 690 килограммов некачественной красной икры. Деликатес продавали на базе ОПС и центральном рынке Благовещенска. Сотрудники ОБЭП изъяли у предпринимателя почти 700 килограммов икры сомнительного качества и без документов, подтверждающих её безопасность. На памяти оперативников это самая крупная партия деликатеса за историю их работы.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина