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«Наши герои»: история благовещенского фронтовика Степана Бочкарева

«Наши герои»: история благовещенского фронтовика Степана Бочкарева

В преддверие Дня Победы «Альфа-канал» запускает рубрику «Наши герои». Великую Отечественную войну корреспонденты покажут глазами ветеранов. Открывает серию сюжетов история о 91-летнем фронтовике Степане Бочкареве. Степан Николаевич родом из Тульской области, его призвали на фронт, едва ему исполнилось 17 лет.

Шел 1943-й год. Шесть месяцев боевой подготовки – и на передовую, вспоминает Степан Николаевич. Он освобождал Белоруссию, участвовал в боях за Украину и Польшу. Один из пулеметных обстрелов солдату запомнился особенно.

«Я посмотрел, метрах в пяти от меня более выгодная позиция в виде ямки, такое углубление. Я туда перебежал, там стал окапываться. И минут через 5-6 загрохотало», – вспоминает участник Великой Отечественной войны Степан Бочкарев.

Там, где еще недавно оборонялся рядовой Бочкарев, зияла воронка. Сколько раз беда обходила стороной, фронтовик и не знает. Но однажды удача все-таки отвернулась. Это было под Варшавой. Степан Бочкарев получил три осколочных ранения в плечо и ногу, полгода провел в госпитале. А в марте 1945 года его комиссовали. Мечта дойти до Берлина не сбылась.

«Другие полежат в госпитале, их поправят и обратно на фронт. А тут такое... полечили и домой. Говорят, уходи домой, делать нечего на фронте», – рассказал Степан Бочкарев.

О долгожданной победе Степан Николаевич узнал уже дома. Рука еще долгое время не разгибалась, да и сейчас иногда зажимает нерв. Но эти раны – ничто по сравнению с радостью от приближающейся годовщины Победы.

После войны Степан Бочкарев закончил сельхозинститут, работал инженером. В Благовещенск переехал в 1956 году, обзавелся семьей. Каждый год они с супругой ходят на парад и вспоминают, с каким трудом достался мир и какой он хрупкий сегодня.

«Это очень тяжелые годы, которые вспоминать не хочется. Сейчас довольно неспокойно, очень неспокойно. Очень хочется, чтобы хватило благоразумия... чтобы не было войны», – сказала супруга Степана Бочкарева Екатерина Бочкарева.

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#память #праздники

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