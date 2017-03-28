Компании амурчан удалось заработать на подставных ДТП более трех миллионов рублей

Фото: Rostov gazeta

Амурские полицейские задержали амурчан, которых подозревают в мошенничестве в сфере автострахования. По данным полиции, они регулярно устраивали аварии, наживаясь затем на автостраховке. На их счету около двух десятков ДТП, за которые им удалось получить страховые выплаты более 3 миллионов рублей.

С некоторых пор в Благовещенске все чаще случаются подставные аварии. Например, ДТП, случившееся в районе Шимановского, 27, одно из тех, в котором инспекторы заподозрили подставу. Мошенники устраивают такие аварии, чтобы получить недешевую страховку, которая, как правило, дороже, чем ремонт машины. Оператор программы «Сканер» Сергей Бредихин – свидетель сотен дорожных происшествий. Уловки мошенников он видит каждую неделю.

«Во-первых, когда настоящее ДТП, по человеку, по его эмоциям сразу видно, что он напуган, растерян, у него разочарование и все прочее. Второй такой момент – поврежденная сторона автомобиля. Сразу видно, что до сегодняшнего ДТП были уже повреждения. Какая-то часть металла заржавела, каких-то осколков не хватает. На дороге осколков нет. То есть сразу наталкивает на мысль – а куда всё это делось», – сказал оператор программы «Сканер» Сергей Бредихин.

В иных случаях мошенники норовят столкнуться с теми, кто на дороге пренебрегает правилами. Например, неправильно перестраивается с одной полосы на другую или выезжает с кольца. Такому водителю и может подставить свою машину мошенник. В итоге виновник аварии есть, страховка – в кармане.

По некоторым данным, автоподставы в Благовещенске стали особенно популярны в последние два года. Одну группировку автоподставщиков задержали. По версии следователей, они инсценировали около 14 ДТП и получили по страховке более трех миллионов рублей.

«Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области задержали граждан, подозреваемых в совершении мошенничества в сфере страхования. В уголовном деле фигурируют 10 человек – жители Приамурья. Предварительно установлено, что с июля 2016 года по март 2017 года данные граждане получали денежные выплаты от страховых компаний за повреждённый в ДТП автомобиль. Как выяснилось в ходе следствия, данные дорожно-транспортные происшествия были подстроены», – прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

Теперь предприимчивым амурчанам грозит до десяти лет лишения свободы. Какова статистика автоподстав на амурских дорогах, в МВД не комментируют. Не стали общаться с журналистами и в службе аварийных комиссаров, благодаря которым водителям удается отсудить у страховых компаний большие суммы на ремонт автомобиля.

Водители в Благовещенске говорят, что не раз слышали о подобных ДТП.

«Водитель, нарушает правила, подрезая другого водителя. Потом в страховую компанию идет, получает страховое возмещение. Суммы максимальные, как обычно. Допустим 400 тысяч рублей сейчас», – поделился один и водителей.

«Я просто слышал, что такое есть. Сам не встречался», – сказал другой автолюбитель.

«По слухам много таких ДТП. Раз в несколько суммы выплат больше, чем требуется для ремонта», – добавил еще один автовладелец.

«Я думаю, у нас это не сильно распространено. У нас город маленький. Слухи есть, но не видел. А в Москве точно много случаев таких», – отметил водитель.

По наблюдениям водителей, для некоторых амурчан организация автоподстав – это не разовый, а ежемесячный доход. Люди годами зарабатывают на искусственных ДТП. Причем чаще всего в разыгранных авариях бьются Nissan Gloria, Toyota Mark II, Toyota Chaser и Toyota Cresta. Элитные авто вроде «лексусов», джипов, «лэнд крузеров» в автоподставах не участвуют из-за отсутствия выгоды.

Тем временем, страховые компании уже начали борьбу с подобными мошенниками. В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь участникам ДТП вместо денежных выплат предложат отремонтировать автомобиль. Список автосервисов предоставит сам страховщик.

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#ДТП #закон #транспорт

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Екатерина PL