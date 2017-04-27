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сегодня, 19:06 0

Огонь в Березовском заказнике чуть не уничтожил гнезда птиц

Огонь в Березовском заказнике чуть не уничтожил гнезда птиц

В Березовском заказнике в майские праздники возник пожар. Ясная погода и сильный ветер способствовали распространению огня на особо охраняемой территории. Несмотря на проведение профилактических отжигов и постоянное дежурство работников, возникшее возгорание удалось потушить не сразу. С огнем боролись сотрудники дирекции по охране животного мира и ООПТ, а также пожарные березовской пожарной части.

На территории заказника обитают ценные животные, в том числе даурский журавль и дальневосточный аист, занесенный в Красную книгу. Для сохранения популяции аиста в Приамурье постоянно проводятся мероприятия, включающие помимо охраны установку упор и подготовку деревьев для гнезд. Именно благодаря своевременным действиям охотоведов дирекции, при пожаре не пострадало ни одно гнездо аистов.

«Все гнезда, а также деревья и искусственные опоры, на которых они разместились, были еще осенью обкошены от травы и обработаны противопожарной пропиткой. Проверка показала, что ни одно гнездо при пожаре не пострадало», – рассказал охотовед дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Евгений Кузнецов.

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#пожары #природа #происшествия

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