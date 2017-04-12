Для строительства в Благовещенске теперь нужно получать согласование в Хабаровске

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Любые строительные работы жителям Благовещенска теперь нужно согласовывать в Хабаровске. Дело в том, что столица Приамурья оказалась полностью приаэродромной зоной. А значит, по закону строительство в городе необходимо согласовывать с дальневосточным управлением Росавиации, находящимся в Хабаровске.

«Воздушный кодекс Российской Федерации говорит о том, что на приаэродромных территориях необходимо получение согласования с собственником аэродромов. А собственник аэродромов у нас федеральное агентство, которое находится в Хабаровске. В октябре прошлого года мы получили письмо от руководителя аэропорта Благовещенск, где он пишет, что в соответствии с Воздушным кодексом город Благовещенск является полностью приаэродромной территорией. Есть контрольная точка аэродрома, и от нее все в радиусе 30 километров относится к такой территории», – объяснил начальник управления архитектуры администрации областной столицы Алексей Раханский.

Проблема появилась в конце 2016 года. С ней столкнулся не только Благовещенск, но и другие города Амурской области и остальных российских регионов. Несмотря на то, что Воздушный кодекс был принят еще в 2010 году, только в 2016-м появились методические рекомендации по порядку согласования строительства на приаэродромных территориях. В них сказано, что, независимо от технических характеристик, все объекты строительства и реконструкции должны получать согласование в Росавиации.

Эта процедура по регламенту может занимать месяц. Заявления можно подавать и по электронной почте.

Администрация Благовещенска обращалась в дальневосточное управление Росавиации, чтобы изменить ситуацию. Однако, говорит Алексей Раханский, это не помогло. Процедура получения согласования по-прежнему в силе.

Внести поправки в Воздушный кодекс, которые упразднят необходимость согласования, готовятся депутаты Госдумы РФ. Этот вопрос сейчас проходит третье чтение.

Ознакомиться с порядком подачи документов для застройщика можно на сайте городской мэрии – в разделе «Архитектура и градостроительство», для этого есть вкладка «Приаэродромная территория», сообщает служба информации «Дорожного радио».

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#российская власть #строительство

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Александр Авдеев