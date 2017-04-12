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сегодня, 18:10 8

Для строительства в Благовещенске теперь нужно получать согласование в Хабаровске

Для строительства в Благовещенске теперь нужно получать согласование в Хабаровске
Фото: shkolazhizni.ru

Любые строительные работы жителям Благовещенска теперь нужно согласовывать в Хабаровске. Дело в том, что столица Приамурья оказалась полностью приаэродромной зоной. А значит, по закону строительство в городе необходимо согласовывать с дальневосточным управлением Росавиации, находящимся в Хабаровске.

«Воздушный кодекс Российской Федерации говорит о том, что на приаэродромных территориях необходимо получение согласования с собственником аэродромов. А собственник аэродромов у нас федеральное агентство, которое находится в Хабаровске. В октябре прошлого года мы получили письмо от руководителя аэропорта Благовещенск, где он пишет, что в соответствии с Воздушным кодексом город Благовещенск является полностью приаэродромной территорией. Есть контрольная точка аэродрома, и от нее все в радиусе 30 километров относится к такой территории», – объяснил начальник управления архитектуры администрации областной столицы Алексей Раханский.

Проблема появилась в конце 2016 года. С ней столкнулся не только Благовещенск, но и другие города Амурской области и остальных российских регионов. Несмотря на то, что Воздушный кодекс был принят еще в 2010 году, только в 2016-м появились методические рекомендации по порядку согласования строительства на приаэродромных территориях. В них сказано, что, независимо от технических характеристик, все объекты строительства и реконструкции должны получать согласование в Росавиации.

Эта процедура по регламенту может занимать месяц. Заявления можно подавать и по электронной почте.

Администрация Благовещенска обращалась в дальневосточное управление Росавиации, чтобы изменить ситуацию. Однако, говорит Алексей Раханский, это не помогло. Процедура получения согласования по-прежнему в силе.

Внести поправки в Воздушный кодекс, которые упразднят необходимость согласования, готовятся депутаты Госдумы РФ. Этот вопрос сейчас проходит третье чтение.

Ознакомиться с порядком подачи документов для застройщика можно на сайте городской мэрии – в разделе «Архитектура и градостроительство», для этого есть вкладка «Приаэродромная территория», сообщает служба информации «Дорожного радио».

Просмотров всего: 1204

#российская власть #строительство

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • sabotazh

    sabotazh
    2 часа назад

    Круто! Ну просто отлично! Хабаровск - город, в котором хочется жить... (сарказм, если чО)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Сливают Амурк.. сливают. Гоните уже в шею этих дармоедов!

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    2 часа назад

    В России сплошной дурдом.. Почему не в Москве сделали.. В Благовещенске незаконных построек станет больше. Не везёт России с властью, с каждым годом усложняют жизнь людям своим бредом.

  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    1 час назад

    интересно жителиХэйхэ в курсе что у них тоже приаэродромная территория? :-)

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Ну и правильно! Меньше разваливающегося самостроя будет!

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    а вот кстати да, как быть с Хэйхэ? т.е. получается я уже не могу построить 2-э этажный дом без согласования с Хабаровском, при этом в километре от меня (и это входит в указанные 30 км от аэропорта) китайцы могут построить высотку без всяких проблем? я конечно не призываю к активным действиям упоминанием о том, что в этом году 100-летие бунта, но ведь когда-то именно подобные маразмы наших бюджетников доведут народ.

  • ay

    ay
    44 минуты назад

    Далось вам это хехе? Хехе - это, ваапше, заграница. туда залетать, мягко говоря, нерекомендовано.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    39 минут назад

    Космодром на 1000 км.Согласование в Москве.Как на счёт землянок , где господа чинуши разрешение брат, чем нищее тем дурнее в стране.

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