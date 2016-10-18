В амурских хозяйствах началась посадка картофеля

В Амурской области в этом году планируют вырастить 280 тысяч тонн картофеля. В министерстве сельского хозяйства надеются, что этого урожая хватит, чтобы покрыть потребности амучан. В общей сложности картофелем засадят чуть больше 20 тысяч гектаров. В некоторых амурских хозяйствах посадка уже началась.

Высаживать картофель в хозяйстве в Благовещенском районе начали в срок – с 28 апреля. На семена пошли 450 тонн клубней. Собрать надеются около 3 000 тонн урожая. Сегодня в хозяйстве выращивают голландский сорт – гала и немецкие розалинд и розара. Раз в три года, рассказывает опытный фермер, нужно полностью менять семена.

Периодически Владимир Михайлович выращивает новый сорт картофеля. Такие планы у него и на следующий год. По вкусу, отмечает фермер, его картофель в лучшую сторону отличается от китайского.

«Нашу продукцию с Китаем даже и близко не нужно сравнивать. Потому что возьмите ту морковь, которую они нам продают, порежьте на поджарку, запах почувствуйте и вкус какой – это огромное отличие», – поделился глава крестьянско-фермерского хозяйства в Благовещенском районе Владимир Шилов.

Как альтернативу химикатам в хозяйстве села Гродеково используют органические удобрения. Они стимулируют рост растения, повышают выживаемость при перепадах температур. Иначе наладить массовое производство картофеля невозможно. Хорошего урожая добиваются в том числе с помощью выработанной технологии посадки.

«Раньше мы садили три клубня на одном метре. Многолетний опыт нам подсказал, что садить пять более эффективно, потому что увеличивается урожайность», – отметил агроном Андрей Шилов.

Крестьянско-фермерские хозяйства Благовещенского района – одни из основных поставщиков картофеля в Амурской области. Урожай гродековского хозяйства пойдет на прилавки многих магазинов и столы бюджетных учреждений. Но большая часть уйдёт в Якутию и Хабаровск. Снабжать картофелем амурчан будут еще Тамбовский и Свободненский районы.

«Общая потребность области в картофеле примерно в пределах 280 тысяч тонн. То есть мы полностью закрываем свою потребность в картофеле. И излишки реализуем в соседние регионы. Это прежде всего Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края», – рассказал начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Александр Седых.

Общая площадь, отведенная в области под картофель в этом году, – 21,5 тысячи гектара. Первый урожай начнут собирать уже через три месяца.

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Екатерина PL