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сегодня, 17:52 2

Сильный ветер в Благовещенске сломал дерево

Сильный ветер в Благовещенске сломал дерево

В среду, 3 мая, значительно усилившийся ветер привел к незначительным разрушениям в Благовещенске. Читатели Амур.инфо прислали в редакцию информагентства фотографии сломанного дерева и оборванного баннера. Дерево сломалось на перекрестке улиц Загородной – Красноармейской и упало на проезжую часть.

Оперативный дежурный городского управления по делам ГО ЧС пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что сообщения о сломанном дереве они не получали. Он заявил, что к месту сообщения направят спасателей.

Рекламный баннер частично оборвался на перекрестке улиц Ленина и Шимановского. Причем к висящему концу баннера прикреплен декоративный элемент в виде дорожной сумки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 3 и 4 мая в областном центре было объявлено штормовое предупреждение: ожидалось усиление юго-западного ветра в порывах до 22-27 метров в секунду.

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#погода #природа #происшествия

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    На баннере нет отверстий, которые бы уменьшали сопротивляемость ветру. А одно упавшее дерево малая плата на фоне разрушений, какие показывают иной раз по ТВ, комментируя последствия штормового ветра.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    На Пушкина-Краснофлотской забор на стройке упал на дорогу. Автобус 30 маршрута объезжает по тротуару......Лучше бы телефоны написали, ку да можно инфо слить, а то вдруг заборчик решит полетать....

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