Сильный ветер в Благовещенске сломал дерево

В среду, 3 мая, значительно усилившийся ветер привел к незначительным разрушениям в Благовещенске. Читатели Амур.инфо прислали в редакцию информагентства фотографии сломанного дерева и оборванного баннера. Дерево сломалось на перекрестке улиц Загородной – Красноармейской и упало на проезжую часть.

Оперативный дежурный городского управления по делам ГО ЧС пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что сообщения о сломанном дереве они не получали. Он заявил, что к месту сообщения направят спасателей.

Рекламный баннер частично оборвался на перекрестке улиц Ленина и Шимановского. Причем к висящему концу баннера прикреплен декоративный элемент в виде дорожной сумки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 3 и 4 мая в областном центре было объявлено штормовое предупреждение: ожидалось усиление юго-западного ветра в порывах до 22-27 метров в секунду.

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Василий Кленин