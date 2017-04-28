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В США известный музыкант умер на концерте, посвящённом его 70-летию (видео)

В США известный музыкант умер на концерте, посвящённом его 70-летию (видео)
Фото: BBC

Американский музыкант Брюс Хэмптон скончался прямо во время концерта, устроенного по случаю его 70-летнего юбилея. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.

Концерт, посвящённый юбилею музыканта, проходил в Атланте. Мероприятие уже близилось к завершению, в финале исполнялась на бис песня Turn On Your Love Light, когда Хэмптону неожиданно стало плохо и он упал. Гитариста срочно доставили в больницу, где он спустя короткое время скончался.

Брюс Хэмптон родился 30 апреля 1947 года. Детство и юность он провёл в Атланте. Первую известность музыкант приобрёл в конце 1960-х – начале 1970-х, будучи лидером авангардной группы Hampton Grease Band. Впоследствии Хэмптон сотрудничал с рядом других исполнителей.

Хэмптон также выступал в роли наставника для многих музыкантов – по словам его родных и близких, он умел разглядывать в людях таланты.

Хэмптона называли «дедушкой джем-сцены» за его энергичную, эксцентричную игру на гитаре. Музыкант известен своими экспериментальными сюрреалистичными композициями. Он выступал в жанре экспериментального рока и за свою карьеру выпустил более 20 пластинок.

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#концерты #музыка #память #происшествия #США

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