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сегодня, 17:21 1

В ДВОКУ моют военную технику ко Дню Победы

В ДВОКУ моют военную технику ко Дню Победы

Военную технику ДВОКУ готовят ко Дню Победы – танки и боевые машины пехоты моют и красят. В этом году на площади Ленина разместят 25 единиц техники. Кроме танков и БМП, выставят снегоходы, квадроциклы, автомобили связи, военные КамАЗы и другое.

Детям и взрослым разрешат не просто посмотреть на технику, но и забраться внутрь. Машины надежные, говорят военные, и сломать что-то вряд ли получится. За все годы таких выставок на площади никто из амурчан технику не повредил.

«Она у нас будет просто стоять по одной простой причине – если эта техника пройдет, то еще в одну часть городского бюджета придется вносить изменения в плане асфальта. Вес – 40 с лишним тонн. Если она развернется, то весь асфальт полезет. А если их несколько развернется, то тем более», – рассказал заместитель начальника ДВОКУ Владимир Рукосуев.

В параде войск примет участие почти 1 900 человек – это на 300 больше, чем в прошлом. В колонну марширующих в этом году войдет Юнармия. Репетировать прохождение войск начнут 4 мая с 6:00 до 8:00.

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#военные #праздники #транспорт

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    21 минута назад

    Какое важное событие , моют технику которая и не пачкается стоя в боксах и на стоянках . Учебная техника, которая эксплуатируется находится в учебном центре.

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