В Приамурье избили инспектора охотнадзора

Фото: v-kurse.ru

В охранной зоне Амурского заказника Михайловского района произошло нападение на служащего управления по охране животного мира и ООПТ. Происшествие стало вторым подобным за месяц.

Инспектор охотнадзора обнаружил двоих лежащих в засаде мужчин в маскировочных костюмах и с оружием в руках. Когда сотрудник попытался проверить документы, один из мужчин набросился на него. Второй нарушитель в это время скрылся.

Угрожая убийством, нападавший избил служащего управления. Сбитый с ног инспектор получил несколько ударов руками и ногами по голове и телу. На помощь пострадавшему подоспел второй инспектор. В результате нападения у служащего были диагностированы сложный перелом правой руки – ей он прикрывал лицо от ударов ногами, а также ушибы.

На месте происшествия работали полицейские. Личности обоих нарушителей установлены. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего, сообщает управление по охране животного мира и ООПТ.

«В последнее время случаи нападения на служащих управления участились. Нарушители стали агрессивнее – могут угрожать, ударить, сбить машиной, при преследовании бросить под колеса шипы, от которых, кстати, потом страдает техника фермеров. Причем именно в Михайловском районе это происходит чаще, чем в других местах», – говорит начальник отдела оперативного реагирования управления по охране и использованию животного мира и ООПТ Олег Гибадулин.

Просмотров всего: 1138

#происшествия

распечатать

Александр Авдеев