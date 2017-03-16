Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:13 8

В Приамурье избили инспектора охотнадзора

В Приамурье избили инспектора охотнадзора
Фото: v-kurse.ru

В охранной зоне Амурского заказника Михайловского района произошло нападение на служащего управления по охране животного мира и ООПТ. Происшествие стало вторым подобным за месяц.

Инспектор охотнадзора обнаружил двоих лежащих в засаде мужчин в маскировочных костюмах и с оружием в руках. Когда сотрудник попытался проверить документы, один из мужчин набросился на него. Второй нарушитель в это время скрылся.

Угрожая убийством, нападавший избил служащего управления. Сбитый с ног инспектор получил несколько ударов руками и ногами по голове и телу. На помощь пострадавшему подоспел второй инспектор. В результате нападения у служащего были диагностированы сложный перелом правой руки – ей он прикрывал лицо от ударов ногами, а также ушибы.

На месте происшествия работали полицейские. Личности обоих нарушителей установлены. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего, сообщает управление по охране животного мира и ООПТ.

«В последнее время случаи нападения на служащих управления участились. Нарушители стали агрессивнее – могут угрожать, ударить, сбить машиной, при преследовании бросить под колеса шипы, от которых, кстати, потом страдает техника фермеров. Причем именно в Михайловском районе это происходит чаще, чем в других местах», – говорит начальник отдела оперативного реагирования управления по охране и использованию животного мира и ООПТ Олег Гибадулин.

Просмотров всего: 1138

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Ну, а как хотели?! Вселенский закон никто не отменял. - Чем больше сила действия, тем, соответственно, увеличивается сила противодействия. Сколько сейчас охранников природоресурсов развелось, различные поборы за охоту, путевки, обучения, мед.анализы, справки и т.п. Вот и "подобрел" охотник.

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    На все есть ответ,в т ч и про Михайловский район.Господин Ряжских выдумал охранную зону заказника,где всегда были охотугодия.Задумка проста .За охоту в заказнике можно получить по шапке,вплоть до увольнения.А вот в охранной зоне заказника можно охотиться но ограниченно !!!

    Проще говоря ,кто приближённый к телу или за деньги.В этом году инспекторы сгоняли гусей с угодий для общего пользования к себе в охранную зону.Где и проводили блатные охоты,Обычным же охотникам гусей практически не было в разрешённых для них угодьях .

    Вот как раз такой инспектор по фамилии Маслов и отхватил за свои деяния.В соц сетях много фотографий этого человека при проведении блатных охот.

  • Вицли

    Вицли
    3 часа назад

    А так это Зорро был, народный мститель, а я то было подумал, что тоже браконьер.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Здесь как посмотреть)))

    Если ты там с одобрения "босса",то ты охотник.А если сам залез то браконьер.

    То ли ещё будет....

  • Капитолина

    Капитолина
    1 час назад

    Охотники такие агрессивные. Ужас. Так дерутся будто у них отобрали хлеб для детей которые с голода пухнут.

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Браконьер, браконьера отмудохал))) обычные мужские разборки, не обязательно было бежать жалиться...

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    проверить документы у чувака со стволом?? у 2-х чуваков со стволами?

    инсмпекторы реально безбашеные,и бессмертные.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    26 минут назад

    Инспектора, это браконьеры в законе.

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Свободнеской пенсионерке, чья квартира пострадала в огне, за сутки собрали деньги на ремонт

сегодня, 20:29
Происшествия

Огонь в Березовском заказнике чуть не уничтожил гнезда птиц
Происшествия 2

Сильный ветер в Благовещенске сломал дерево
В России и мире

В США известный музыкант умер на концерте, посвящённом его 70-летию (видео)