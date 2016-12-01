Выступление мужского ансамбля завершило сезон проекта «Возрождение в музее»

Амурская хоровая капелла «Возрождение» закрыла сезон концертов в музее. Завершающим аккордом проекта «Возрождение в музее» стало выступление камерного мужского ансамбля. Вечер артисты назвали «Музыкальной шкатулкой» – в ней хранится классическая, народная и современная музыка. Она всегда звучит в оригинальных аранжировках.

На концерте прозвучали такие песни, как «Смуглянка», «В горнице», «Есть только миг», «Старый конь» и другие. Новый цикл «Возрождение в музее» откроется в октябре этого года.

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Екатерина PL