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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

4 мая в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Гостем студии станут старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере и о несовершеннолетних Светлана Дроздова и начальник отдела министерства образования и науки Амурской области Виктория Емельяненко.

Ведущие утреннего эфира – Екатерина Кузьмина и Эльвира Оверченко.

Днем в эфир «Эха» выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема – коллективный роман «Амурские волки» как уникальный опыт литературного творчества. Беседа вторая. В студии побывает заведующий кафедры русского языка и литературы БГПУ, доктор филологических наук, профессор Александр Урманов. Ведущие дневного эфира Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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