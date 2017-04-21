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4 и 6 мая в Благовещенске перекроют улицу Ленина

4 и 6 мая в Благовещенске перекроют улицу Ленина
Фото: ngs42.ru

4 и 6 мая в Благовещенске временно перекроют участок улицы Ленина – от Пионерской до Шимановского. Ограничение будет действовать рано утром: с 5:30 до 8:00. В это время в центре города пройдет репетиция парадных расчетов. На время репетиции общественный транспорт изменит схему движения.

Автобус № 12: улица Шевченко – улица Ленина – улица Пионерская – улица Зейская и далее по маршруту.

№ 11 и К: улица Ленина – улица Пионерская – улица Зейская – улица Шимановского – улица Ленина и далее по маршруту.

№ 2 (2а), № 5, № 39: улица Ленина – улица Пионерская – улица Зейская – улица 50-летия Октября и далее по маршруту.

№ 4, № 9, № 28, № 30, № 31: улица 50-летия Октября – улица Зейская – улица Шимановского – улица Ленина и далее по маршруту.

№ 8, № 26, № 106: улица 50-летия Октября – улица Зейская – улица Пионерская – улица Ленина и далее по маршруту.

Автобус № 101 в 07:45 пойдет по улице 50-летия Октября – Зейской – Пионерской – Ленина и далее по маршруту, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#праздники #транспорт

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