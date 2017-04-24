9 Мая в Благовещенске: программа праздничных мероприятий

Фото: архив Амур.инфо

Администрации Благовещенска утвердила программу мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они продлятся несколько дней. Праздничные концерты готовят как в областном центре, так и в районе Плодопитомника, селах Белогорье и Садовое. Запланированы акции «Вальс Победы», «День Победы», «Фронтовой обед».

По главной улице столицы Приамурья торжественным маршем пройдут организованные колонны ветеранов ДВОКУ, БВТКУ и 12-го укрепрайона. За ними традиционно проследует «Бессмертный полк». В этом году в народной акции предполагается участие около 9 тысяч человек.

На площади Ленина даст концерт ансамбль «Ровесники», затем концертную программу продолжат творческие коллективы города и области. Закончатся мероприятия 9 мая в 21:50 праздничным фейерверком.

На Амур.инфо план праздничных мероприятий в Благовещенске, посвященных празднованию 9 Мая

Наименование мероприятий Время Место проведения 1-9 мая Экскурсии в артиллерийский полукапонир 1935 года постройки 10:00-19:00 ул. Краснофлотская - ул. Мухина 5-9 мая Праздничные мероприятия по месту жительства по отдельному графику по городу Акция «Подвези ветерана» в течение дня по городу 5 мая (пятница) Митинги и церемонии возложения цветов, акция «Георгиевская ленточка» в селах Белогорье и Плодопитомник 10:00 12:00 с. Белогорье с. Плодопитомник Праздничный концерт для жителей села Плодопитомник 13:00 ДК с. Плодопитомник Городской праздничный концерт, посвященный Дню Победы 15:00 большой зал ОКЦ Открытие выставки «Детство, сгоревшее в огне» 12:30 Дом ремёсел, ул. Красноармейская, 159/3 Мероприятия «Культурный город на набережной» 17:00-21:00 ул. Краснофлотская от пер. Уралова до пер. Св. Иннокентия 6 мая (суббота) Митинг и церемонии возложения цветов, акция «Георгиевская ленточка» в п. Аэропорт и с. Садовое 10:00 12:00 п. Аэропорт с.Садовое Праздничные концертные программы для жителей сёл Садовое и Белогорье 13:00 17:00 ДК с.Садовое ДК с. Белогорье Развлекательные программы для гостей Городского и Первомайского парков с 14:00 Городской и Первомайский парки Мероприятия «Культурный город» 17:00-21:00 ул. Краснофлотская от пер. Уралова до пер. Св. Иннокентия 7 мая (воскресенье) Митинг и церемония возложения цветов к памятнику-танку в п. Моховая Падь 12:00 п. Моховая Падь Развлекательные программы для гостей Городского и Первомайского парков с 14:00 Городской и Первомайский парки Мероприятия «Культурный город» 17:00-21:00 ул.Краснофлотская от пер. Уралова до пер. Св. Иннокентия 8 мая (понедельник) Выставка военной техники 10:00-23:00 пл. Ленина Акция «Вспомним всех поименно…» 9:00-21:00 экраны на пл. ОКЦ, пл. Ленина, у торговых центров Акция «Георгиевская ленточка» 10:00-13:00 пл. Победы «Вахта памяти» – дежурство почетного караула у памятника воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 9:00-12:00 пл. Победы Памятный церемониал у мемориала воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и памятника труженикам тыла 10:00-11:00 пл. Победы Патриотическая акция «Вальс Победы» 11:00-11:30 пл. Победы Участие во всероссийском флешмобе «День Победы» 11:30-11:45 пл. Победы Акция-концерт «России сердце не забудет» 17:00-19:00 парк Дружбы 9 мая (вторник) «Вахта памяти» – дежурство почетного караула у памятника воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 09:00-21:00 пл. Победы Выставка военной техники 8:00-23:00 пл. Ленина Акция «Вспомним всех поименно…» 9:00-21:00 экраны на пл. ОКЦ, пл. Ленина и у торговых центров Прохождение войск Благовещенского гарнизона торжественным маршем и десантирование парашютистов на «Золотой миле» 10:00-11:00 пл. Ленина Акция «Бессмертный полк» 11:30 (начало движения колонны) построение на ул. Ленина в р-не ОКЦ, движение до ул. Хмельницкого на пл. Победы Мероприятий «Культурный город на набережной» 12:30-21:00 ул. Краснофлотская от пер .Св. Иннокентия до пер.Уралова Акция-концерт «России сердце не забудет» 12:30-15:30 ул.Краснофлотская у Триумфальной арки Акция «Парк Победы» (работа тематических площадок, в т.ч. акция «Твой выбор» по набору на военную службу по контракту в ВС РФ) 12:00-17:00 Городской парк культуры и отдыха Концерт хореографического ансамбля «Ровесники» 14:00 ЦЭВД им. Белоглазова Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Амурская правда» 13:00-15:00 пл. Ленина Праздничный концерт с участием творческих коллективов города и области 18:00-21:50 пл. Ленина Фейерверк 21:50 пл. Ленина

Просмотров всего: 976

#праздники

распечатать

Нина Гвоздкова