Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:06 3

9 Мая в Благовещенске: программа праздничных мероприятий

9 Мая в Благовещенске: программа праздничных мероприятий
Фото: архив Амур.инфо

Администрации Благовещенска утвердила программу мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они продлятся несколько дней. Праздничные концерты готовят как в областном центре, так и в районе Плодопитомника, селах Белогорье и Садовое. Запланированы акции «Вальс Победы», «День Победы», «Фронтовой обед».

По главной улице столицы Приамурья торжественным маршем пройдут организованные колонны ветеранов ДВОКУ, БВТКУ и 12-го укрепрайона. За ними традиционно проследует «Бессмертный полк». В этом году в народной акции предполагается участие около 9 тысяч человек.

На площади Ленина даст концерт ансамбль «Ровесники», затем концертную программу продолжат творческие коллективы города и области. Закончатся мероприятия 9 мая в 21:50 праздничным фейерверком.

На Амур.инфо план праздничных мероприятий в Благовещенске, посвященных празднованию 9 Мая

Наименование мероприятий

Время

Место проведения

1-9 мая

Экскурсии в артиллерийский полукапонир 1935 года постройки

10:00-19:00

ул. Краснофлотская - ул. Мухина

5-9 мая

Праздничные мероприятия по месту жительства

по отдельному графику

по городу

Акция «Подвези ветерана»

в течение дня

по городу

5 мая (пятница)

Митинги и церемонии возложения цветов, акция «Георгиевская ленточка» в селах Белогорье и Плодопитомник

10:00

12:00

с. Белогорье

с. Плодопитомник

Праздничный концерт для жителей села Плодопитомник

13:00

ДК с. Плодопитомник

Городской праздничный концерт, посвященный Дню Победы

15:00

большой зал ОКЦ

Открытие выставки «Детство, сгоревшее в огне»

12:30

Дом ремёсел, ул. Красноармейская, 159/3

Мероприятия «Культурный город на набережной»

17:00-21:00

ул. Краснофлотская от пер. Уралова до пер. Св. Иннокентия

6 мая (суббота)

Митинг и церемонии возложения цветов, акция «Георгиевская ленточка» в п. Аэропорт и с. Садовое

10:00

12:00

п. Аэропорт

с.Садовое

Праздничные концертные программы для жителей сёл Садовое и Белогорье

13:00

17:00

ДК с.Садовое

ДК с. Белогорье

Развлекательные программы для гостей Городского и Первомайского парков

с 14:00

Городской и Первомайский парки

Мероприятия «Культурный город»

17:00-21:00

ул. Краснофлотская от пер. Уралова

до пер. Св. Иннокентия

7 мая (воскресенье)

Митинг и церемония возложения цветов к памятнику-танку в п. Моховая Падь

12:00

п. Моховая Падь

Развлекательные программы для гостей Городского и Первомайского парков

с 14:00

Городской и Первомайский парки

Мероприятия «Культурный город»

17:00-21:00

ул.Краснофлотская от пер. Уралова

до пер. Св. Иннокентия

8 мая (понедельник)

Выставка военной техники

10:00-23:00

пл. Ленина

Акция «Вспомним всех поименно…»

9:00-21:00

экраны на пл. ОКЦ, пл. Ленина, у торговых центров

Акция «Георгиевская ленточка»

10:00-13:00

пл. Победы

«Вахта памяти» – дежурство почетного караула у памятника воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

9:00-12:00

пл. Победы

Памятный церемониал у мемориала воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и памятника труженикам тыла

10:00-11:00

пл. Победы

Патриотическая акция «Вальс Победы»

11:00-11:30

пл. Победы

Участие во всероссийском флешмобе «День Победы»

11:30-11:45

пл. Победы

Акция-концерт «России сердце не забудет»

17:00-19:00

парк Дружбы

9 мая (вторник)

«Вахта памяти» – дежурство почетного караула у памятника воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

09:00-21:00

пл. Победы

Выставка военной техники

8:00-23:00

пл. Ленина

Акция «Вспомним всех поименно…»

9:00-21:00

экраны на пл. ОКЦ, пл. Ленина и

у торговых центров

Прохождение войск Благовещенского гарнизона торжественным маршем и десантирование парашютистов на «Золотой миле»

10:00-11:00

пл. Ленина

Акция «Бессмертный полк»

11:30

(начало движения колонны)

построение на ул. Ленина в р-не ОКЦ, движение до ул. Хмельницкого на пл. Победы

Мероприятий «Культурный город на набережной»

12:30-21:00

ул. Краснофлотская от пер .Св. Иннокентия до пер.Уралова

Акция-концерт «России сердце не забудет»

12:30-15:30

ул.Краснофлотская у Триумфальной арки

Акция «Парк Победы» (работа тематических площадок, в т.ч. акция «Твой выбор» по набору на военную службу по контракту в ВС РФ)

12:00-17:00

Городской парк культуры и отдыха

Концерт хореографического ансамбля «Ровесники»

14:00

ЦЭВД им. Белоглазова

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Амурская правда»

13:00-15:00

пл. Ленина

Праздничный концерт с участием творческих коллективов города и области

18:00-21:50

пл. Ленина

Фейерверк

21:50

пл. Ленина

Просмотров всего: 976

#праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    2 часа назад

    ветеранов

    Благовещенского

    Танкового

    Командного Краснознаменного

    училища=БВТККУ смотрим http://bvtkky.ru/ если сомневаемся

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    куда столько выходных? у народа уже бабок нету отдыхать , а для неокторых это только стресс.

  • akar

    akar
    13 минут назад

    Марш войск снова ограничится площадью Ленина.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

«Наши герои»: история благовещенского фронтовика Степана Бочкарева
Общество 1

В ДВОКУ моют военную технику ко Дню Победы
Общество

4 и 6 мая в Благовещенске перекроют улицу Ленина
Общество

В Белогорске 4, 5 и 6 мая перекроют улицы из-за подготовки ко Дню Победы

сегодня, 16:12