9 Мая в Благовещенске: программа праздничных мероприятий
Администрации Благовещенска утвердила программу мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они продлятся несколько дней. Праздничные концерты готовят как в областном центре, так и в районе Плодопитомника, селах Белогорье и Садовое. Запланированы акции «Вальс Победы», «День Победы», «Фронтовой обед».
По главной улице столицы Приамурья торжественным маршем пройдут организованные колонны ветеранов ДВОКУ, БВТКУ и 12-го укрепрайона. За ними традиционно проследует «Бессмертный полк». В этом году в народной акции предполагается участие около 9 тысяч человек.
На площади Ленина даст концерт ансамбль «Ровесники», затем концертную программу продолжат творческие коллективы города и области. Закончатся мероприятия 9 мая в 21:50 праздничным фейерверком.
На Амур.инфо план праздничных мероприятий в Благовещенске, посвященных празднованию 9 Мая
|
Наименование мероприятий
|
Время
|
Место проведения
|
1-9 мая
|
Экскурсии в артиллерийский полукапонир 1935 года постройки
|
10:00-19:00
|
ул. Краснофлотская - ул. Мухина
|
5-9 мая
|
Праздничные мероприятия по месту жительства
|
по отдельному графику
|
по городу
|
Акция «Подвези ветерана»
|
в течение дня
|
по городу
|
5 мая (пятница)
|
Митинги и церемонии возложения цветов, акция «Георгиевская ленточка» в селах Белогорье и Плодопитомник
|
10:00
12:00
|
с. Белогорье
с. Плодопитомник
|
Праздничный концерт для жителей села Плодопитомник
|
13:00
|
ДК с. Плодопитомник
|
Городской праздничный концерт, посвященный Дню Победы
|
15:00
|
большой зал ОКЦ
|
Открытие выставки «Детство, сгоревшее в огне»
|
12:30
|
Дом ремёсел, ул. Красноармейская, 159/3
|
Мероприятия «Культурный город на набережной»
|
17:00-21:00
|
ул. Краснофлотская от пер. Уралова до пер. Св. Иннокентия
|
6 мая (суббота)
|
Митинг и церемонии возложения цветов, акция «Георгиевская ленточка» в п. Аэропорт и с. Садовое
|
10:00
12:00
|
п. Аэропорт
с.Садовое
|
Праздничные концертные программы для жителей сёл Садовое и Белогорье
|
13:00
17:00
|
ДК с.Садовое
ДК с. Белогорье
|
Развлекательные программы для гостей Городского и Первомайского парков
|
с 14:00
|
Городской и Первомайский парки
|
Мероприятия «Культурный город»
|
17:00-21:00
|
ул. Краснофлотская от пер. Уралова
до пер. Св. Иннокентия
|
7 мая (воскресенье)
|
Митинг и церемония возложения цветов к памятнику-танку в п. Моховая Падь
|
12:00
|
п. Моховая Падь
|
Развлекательные программы для гостей Городского и Первомайского парков
|
с 14:00
|
Городской и Первомайский парки
|
Мероприятия «Культурный город»
|
17:00-21:00
|
ул.Краснофлотская от пер. Уралова
до пер. Св. Иннокентия
|
8 мая (понедельник)
|
Выставка военной техники
|
10:00-23:00
|
пл. Ленина
|
Акция «Вспомним всех поименно…»
|
9:00-21:00
|
экраны на пл. ОКЦ, пл. Ленина, у торговых центров
|
Акция «Георгиевская ленточка»
|
10:00-13:00
|
пл. Победы
|
«Вахта памяти» – дежурство почетного караула у памятника воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
|
9:00-12:00
|
пл. Победы
|
Памятный церемониал у мемориала воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и памятника труженикам тыла
|
10:00-11:00
|
пл. Победы
|
Патриотическая акция «Вальс Победы»
|
11:00-11:30
|
пл. Победы
|
Участие во всероссийском флешмобе «День Победы»
|
11:30-11:45
|
пл. Победы
|
Акция-концерт «России сердце не забудет»
|
17:00-19:00
|
парк Дружбы
|
9 мая (вторник)
|
«Вахта памяти» – дежурство почетного караула у памятника воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
|
09:00-21:00
|
пл. Победы
|
Выставка военной техники
|
8:00-23:00
|
пл. Ленина
|
Акция «Вспомним всех поименно…»
|
9:00-21:00
|
экраны на пл. ОКЦ, пл. Ленина и
у торговых центров
|
Прохождение войск Благовещенского гарнизона торжественным маршем и десантирование парашютистов на «Золотой миле»
|
10:00-11:00
|
пл. Ленина
|
Акция «Бессмертный полк»
|
11:30
(начало движения колонны)
|
построение на ул. Ленина в р-не ОКЦ, движение до ул. Хмельницкого на пл. Победы
|
Мероприятий «Культурный город на набережной»
|
12:30-21:00
|
ул. Краснофлотская от пер .Св. Иннокентия до пер.Уралова
|
Акция-концерт «России сердце не забудет»
|
12:30-15:30
|
ул.Краснофлотская у Триумфальной арки
|
Акция «Парк Победы» (работа тематических площадок, в т.ч. акция «Твой выбор» по набору на военную службу по контракту в ВС РФ)
|
12:00-17:00
|
Городской парк культуры и отдыха
|
Концерт хореографического ансамбля «Ровесники»
|
14:00
|
ЦЭВД им. Белоглазова
|
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Амурская правда»
|
13:00-15:00
|
пл. Ленина
|
Праздничный концерт с участием творческих коллективов города и области
|
18:00-21:50
|
пл. Ленина
|
Фейерверк
|
21:50
|
пл. Ленина
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