На пешеходных дорожках моста через Зею появились дыры

Благовещенцы жалуются на состояние автомобильного моста через Зею. Некоторые технологические отверстия остались без крышек, по словам людей, в них можно провалиться. Отверстия располагаются на пешеходных дорожках по краям моста.

В минтрансе области сообщили, что через эти отверстия проходят коммуникации – провода сотовых операторов и интернет-провайдеров. Специалисты предполагают, что крышки могли исчезнуть или упасть в воду во время технических работ.

В ближайшее время дыры пообещали закрыть, а их состояние проверять будут чаще. В прошлом году на ремонт моста из областного бюджета выделили 17 миллионов рублей. На мосту заменили покрытие. В этом году запланировали только текущие работы за счет городской казны.

«В наших задачах все-таки построить новый мост. Но в ценах нынешнего года это примерно будет стоить свыше 18 миллиардов рублей. Понятно, что область никогда такие денежные средства не изыщет. Понятно, что нам их непросто получить из федерального бюджета. Но для этого мы проводим работу постоянно и с Минвостокоразвития, Росавтодором», – сказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

Всего на строительство и ремонт амурских дорог в этом году выделили больше 5 миллиардов рублей. На эти деньги завершат реконструкцию дороги от Тыгды до Зеи, закончат работы на Москвитинском перевале, что на свободненской трассе.

Больше 40 миллионов рублей выделят на строительство велосипедных дорожек в Благовещенске. Больше 10 километров покрытия планируют сделать к октябрю.

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Екатерина PL