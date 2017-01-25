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сегодня, 16:32 0

Белогорск не останется без света

Белогорск не останется без света
Фото: newstula.ru/fn_260565.html

Амурские энергетики отменили решение об ограничении электроснабжения объектов Белогорска. Как сообщало Амур.инфо, почти полное обесточивание планировалось с 9 до 23 часов 10 и 23 мая. В это время собирались проводить регламентные работы.

Поскольку подача электричества напрямую влияет на обеспечение муниципалитета водоснабжением и водоотведением, организацию работы учреждений социальной сферы, производств, управление ЖКХ города провело переговоры по корректировке запланированных энергетиками мероприятий. В итоге было решено не отключать свет, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #ЖКХ #энергетика

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