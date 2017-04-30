В Белогорске 4, 5 и 6 мая перекроют улицы из-за подготовки ко Дню Победы

В Белогорске 4 и 6 мая военные проведут очередные репетиции парада с участием военной техники, а 4 и 5 мая состоятся репетиции театрализованной композиции «Победная война» и шествия первой группы «Бессмертного полка». В связи с этим движение транспорта в центральной части города будет ограничено, а движение автобусных маршрутов изменят.

4и 6 мая с 10:00 до 13:00 будет перекрыт участок улицы Кирова от улицы Партизанской до Скорикова. В это время движение автобусов маршрутов № 1К, 1Д, 5, 11, 21, 22, 108 в прямом направлении будут осуществляться от улицы Вокзальной, далее по улице Ленина, Красноармейской, Кирова и далее по маршрутам. В обратном направлении – по Кирова, Красноармейской, Ленина, Партизанской и Вокзальной.

Пассажирские перевозки по регулярным автобусным маршрутам № 4, 5, 5Д, 6, 7, 8, 11, 12, 22, 113 в обратном направлении будут осуществляться с путепровода по улице Ленина, далее по Партизанской и Вокзальной.

4 и 5 мая с 15:00 до 17:00 будет перекрыт участок улицы Кирова от Северной до Садовой.

Движение автобусов по маршрутам № 1К, 1Д, 5, 11, 21, 22, 108 в прямом направлении автобуса будут осуществляться от Вокзальной, далее по Ленина, Красноармейской, Кирова и далее по маршрутам. В обратном направлении – по улицам Кирова, Красноармейской, Ленина, Партизанской, Вокзальной.

Пассажирские перевозки по регулярным автобусным маршрутам № 4, 5, 5Д, 6, 7, 8, 11, 12, 22, 113 в обратном направлении будут осуществляться с путепровода по улице Ленина, Партизанской и Вокзальной, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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Екатерина PL