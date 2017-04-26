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сегодня, 15:58 9

В Благовещенске под видом официальных соревнований проводят нелегальные турниры

В Благовещенске под видом официальных соревнований проводят нелегальные турниры
Фото: afisha.delovoy-saransk.ru

Недобросовестные люди организуют в Благовещенске различные нелегальные турниры под видом официальных спортивных соревнований. В дальнейшем таких нарушителей будут штрафовать, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

«В Благовещенске в свое время были афишированы бои за "звание чемпиона мира" и Кубок Дальнего Востока среди силачей. Все эти "приманки" создали далекие от официального спорта люди, которые преследовали чисто коммерческие цели. Теперь организаторов всех нелегальных соревнований, которые прикрываются официальным статусом, ждут серьезные штрафные санкции, а при повторном нарушении – полный запрет на подобную деятельность», – поясняют в министерстве.

Как отмечается, министерство юстиции области стало пристально обращать внимание на всевозможные турниры под громкими вывесками, но которые, по сути, не имеют ничего общего со спортом, а больше напоминают нелегальный шоу-бизнес.

Чтобы соревнование по определенному виду спорта носило статус официального, его должна проводить аккредитованная федерация. Причем в одном виде спорта не может быть двух аккредитованных федераций. Когда спортсмены участвуют в турнирах, проводимых самодеятельными спортивными сообществами, они не могут рассчитывать на то, что полученные ими на этих соревнованиях звания и разряды будут впоследствии признаны.

Кроме того, на официальных состязаниях ответственность за жизнь и здоровье спортсменов несут их организаторы. В случае нелегальных турниров эта ответственность ложится на самих участников.

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#областная власть #спорт

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Подполковник

    Подполковник
    4 часа назад

    Любой Вася Пупкин может организовать и провести коммерческий турнир, и ни один министр не сможет помешать ему раздавать медали "Чемпион мира по версии Васи Пупкина". Заняться нечем наверное дармоедам в минспорте.

  • anschutka

    anschutka
    4 часа назад

    А чем это плохо? В минспорт не занесли, штоле?

  • БаРмалей

    БаРмалей
    4 часа назад

    Аккредитация подтверждает статус спортивной организации и право на проведение и подготовку спортсмена к соревнованиям...псевдотренера,а их нормальные спортяги знают в лицо пичкают молодняк дрянью в погоне за результатом.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Блин! Провели недавно у себя на работе турнир по настольному теннису! Что сейчас делать, не представляю!Явиться с повинной что-ли?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    4 часа назад

    проводят турниры по троеборью разные федерации. wpa, ipf. и что в этом плохого? в боксе тоже куча федераций wba, wbs, ibf. разве это запрещено? все спортсмены взрослые люди и сами делают выбор где и с кем им соревноваться. в минспорте сами то поняли что сказали?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Занялись бы работой..За которую вам деньги платят. А не "охотой на ведьм" Нет идей? В народное хозяйство идите,а не несите эту чушню на официальном уровне....

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Блин, как раньше без министерства жили? Играли в футбол школа на школу, двор на двор...

    Ну ничего. Скоро и компьютерные игры под какую-нибудь ассоциацию запихают.

    Как же достали все эти бюрократы. В колхоз их надо отправить. Картошку садить. Дабы не умничали.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    Вопрос Труш поднял, информация 100%

  • full

    full
    1 час назад

    anschutka

    А чем это плохо? В минспорт не занесли, штоле?



    Если бы речь была о старом министре, то претензия была бы, что не там купили призы. А тут, возможно, другой посыл - боится потерять смысл своего наличия присутствия...

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