В Благовещенске под видом официальных соревнований проводят нелегальные турниры

Фото: afisha.delovoy-saransk.ru

Недобросовестные люди организуют в Благовещенске различные нелегальные турниры под видом официальных спортивных соревнований. В дальнейшем таких нарушителей будут штрафовать, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

«В Благовещенске в свое время были афишированы бои за "звание чемпиона мира" и Кубок Дальнего Востока среди силачей. Все эти "приманки" создали далекие от официального спорта люди, которые преследовали чисто коммерческие цели. Теперь организаторов всех нелегальных соревнований, которые прикрываются официальным статусом, ждут серьезные штрафные санкции, а при повторном нарушении – полный запрет на подобную деятельность», – поясняют в министерстве.

Как отмечается, министерство юстиции области стало пристально обращать внимание на всевозможные турниры под громкими вывесками, но которые, по сути, не имеют ничего общего со спортом, а больше напоминают нелегальный шоу-бизнес.

Чтобы соревнование по определенному виду спорта носило статус официального, его должна проводить аккредитованная федерация. Причем в одном виде спорта не может быть двух аккредитованных федераций. Когда спортсмены участвуют в турнирах, проводимых самодеятельными спортивными сообществами, они не могут рассчитывать на то, что полученные ими на этих соревнованиях звания и разряды будут впоследствии признаны.

Кроме того, на официальных состязаниях ответственность за жизнь и здоровье спортсменов несут их организаторы. В случае нелегальных турниров эта ответственность ложится на самих участников.

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#областная власть #спорт

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Александр Авдеев