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сегодня, 15:42 0

В Большом Камне обрушилась стрела портового крана (видео)

В Большом Камне обрушилась стрела портового крана (видео)
Фото: youtube.com

На судостроительном заводе «Звезда» в приморском городе Большой Камень внезапно рухнула стрела портового крана. Об этом сообщает ИА «Дейта». Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях.

По информации местных СМИ, строители уже начали демонтаж старого подъёмного крана, когда одна из строп внезапно лопнула и вся конструкция обрушилась вниз. При падении стрела потянула за собой и другие элементы этого каркасного сооружения.

По версии же сотрудников предприятия, кран просто не выдержал сильных ветров, которые наблюдались в регионе, и «разобрался» сам.

Как сообщили местные жители в социальных сетях, обрушившийся кран не работал много лет. На месте, где он стоял, намечено строительство новой набережной, также здесь обещают монтировать новый кран.

Пострадавших в результате падения стрелы нет.

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#Дальний Восток #происшествия

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