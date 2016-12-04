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сегодня, 15:36 19

Благовещенец продает десятирублевую купюру почти за шесть миллионов рублей

Благовещенец продает десятирублевую купюру почти за шесть миллионов рублей

На популярном сайте объявлений появилось сообщение о продаже «купюры с историей» номиналом 10 рублей. Автор объявления оценил ее в 5 миллионов 560 тысяч рублей. Как утверждает владелец банкноты, истинно редкая купюра приносит удачу и благополучие.

На фотографиях, прикрепленных к объявлению, изображена сама купюра – десятирублевка с так называемым счастливым номером НВ 2221222. Подобные номера также называют зеркальными. Правда, как правило, стоимость подобных купюр гораздо ниже, чем та, которую указал автор объявления. Обычно за них назначают цену до тысячи рублей.

В тексте объявления указано, что это истинно редкая купюра, которая приносит удачу и благополучие. «Десятки выведены из производства, а эта ещё и своего рода талисман-помощник! Поможет бизнесу, продвижению поставленного дела и плана!» – подписано под фотографией. Дозвониться до автора объявления и узнать, чем обусловлена такая высокая цена, не удалось.

Просмотров всего: 3054

#жизнь

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 часов назад

    Это случайно не тот же индивид, который недавно котэ-экстрасенса за несколько мильонов продал?

  • 55

    55
    5 часов назад

    У меня еще реже действующая купюра номиналом в 5 рублей есть. Неужели найдется дурачок, который ее купит хотя бы за 10 тыс.руб.

  • belka717

    belka717
    4 часа назад

    Кстати, есть примета, что если что-то заканчивается на цифру 2 (номер дома, квартиры и т.д.), то это на неудачу, невезение. Владелец купюры нахвалил и хочет получить огромный куш. Ха-ха!

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Какое к пням везение, если этот лузер не продал деньгу в первые пять минут?

  • belka717

    belka717
    4 часа назад

    ay

    Какое к пням везение, если этот лузер не продал деньгу в первые пять минут?



    Читать умеете? Выше написано, что ЭТО НА НЕУДАЧУ, НЕВЕЗЕНИЕ. Лузер и не продаст ни в 5 минут, ни в 5 лет.......... Смешно - за какую-то бумажку продать квартиру! Найдётся ли такой дурак!

  • Тошмар Клауса Хайды

    Тошмар Клауса Хайды
    4 часа назад

    belka717

    ay

    Какое к пням везение, если этот лузер не продал деньгу в первые пять минут?



    Читать умеете? Выше написано, что ЭТО НА НЕУДАЧУ, НЕВЕЗЕНИЕ. Лузер и не продаст ни в 5 минут, ни в 5 лет.......... Смешно - за какую-то бумажку продать квартиру! Найдётся ли такой дурак!



    найдется

    кота же купили

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    4 часа назад

    MbIcли вcлyxЭто случайно не тот же индивид, который недавно котэ-экстрасенса за несколько мильонов продал?


    Ага, видимо деньги с кота закончились. :)))

  • •••pajzii

    •••pajzii
    3 часа назад

  • loca-loca

    loca-loca
    3 часа назад

    У меня есть купюра где одни восьмерки.По фен шую так если судить,то вскоре олигархом моно стать,но все это брехня.....

  • Roger Rabbit

    Roger Rabbit
    3 часа назад

    Кота-экстрасенса не он продавал?

  • просто Григорий

    просто Григорий
    3 часа назад

    У меня есть бумажные 5 руб. Продам за 10000000 руб)))

  • mm_Крысенко Николай

    mm_Крысенко Николай
    3 часа назад

    чудит народ

  • maxxx36360102

    maxxx36360102
    3 часа назад

    Ну. Там одна дура попугая волнистого за 2 млн продаёт, тоже счастливый(

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Это не тот ли клоун который якобы кота-экстрасенса "продал"? Ждем очередной слюнявочки как тетя из Новосибирска это "купит"?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    loca-loca

    У меня есть купюра где одни восьмерки.По фен шую так если судить,то вскоре олигархом моно стать,но все это брехня.....



    Китайцы оценят. Может за утроенный номинал и купют.

  • full

    full
    1 час назад

    Дозвониться до автора объявления и узнать, чем обусловлена такая высокая цена, не удалось.

    Чем обусловлена цена? Но это же очевидно - купюра имеет уникальный номер, то есть она одна на всей планете. Как Джоконда,

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    1 час назад

    С такими номерами делсятки продаются тыщ за 3-4, и состоянием получше. Дядя либо лоха ищет, либо сам лох, пытающийся отбить свои затраты

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Если ему повезёт, и найдётся покупатель на его десятку, то на одного миллионера в Благовещенске станет больше.

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Это не этот чудик, Благовещенск продавал?

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