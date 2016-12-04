Благовещенец продает десятирублевую купюру почти за шесть миллионов рублей

На популярном сайте объявлений появилось сообщение о продаже «купюры с историей» номиналом 10 рублей. Автор объявления оценил ее в 5 миллионов 560 тысяч рублей. Как утверждает владелец банкноты, истинно редкая купюра приносит удачу и благополучие.

На фотографиях, прикрепленных к объявлению, изображена сама купюра – десятирублевка с так называемым счастливым номером НВ 2221222. Подобные номера также называют зеркальными. Правда, как правило, стоимость подобных купюр гораздо ниже, чем та, которую указал автор объявления. Обычно за них назначают цену до тысячи рублей.

В тексте объявления указано, что это истинно редкая купюра, которая приносит удачу и благополучие. «Десятки выведены из производства, а эта ещё и своего рода талисман-помощник! Поможет бизнесу, продвижению поставленного дела и плана!» – подписано под фотографией. Дозвониться до автора объявления и узнать, чем обусловлена такая высокая цена, не удалось.

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#жизнь

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Екатерина PL