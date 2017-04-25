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сегодня, 15:26 0

До 15 мая в Приамурье планируют завершить отопительный сезон

До 15 мая в Приамурье планируют завершить отопительный сезон
Фото: NewsMir.info

В первой половине мая завершится отопительный сезон 2016-2017 года в Амурской области. Отключение тепла запланировано с 3 по 15 мая во всех районах Приамурья, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке не ниже +8 градусов.

В связи с этим главы муниципальных образований будут учитывать фактические погодные условия в районах.

«В случае необходимости, если в области затянется холодная погода, отопительный сезон будет продлен и завершится после 15 мая 2017 года. В прошлом году отопительный период 2015-2016 года в Амурской области завершился 25 мая в Селемджинском районе», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев.

На сегодняшний день отопительный период завершен в областном центре Приамурья, Белогорске и селах Новопетровка и Грибское Благовещенского района.

4 мая отопительный период закончится в Ивановском районе Амурской области, 10 мая – в Белогорском районе и поселке Прогресс, сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ.

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#ЖКХ #областная власть #погода

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