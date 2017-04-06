«Стражи галактики–2», «Жена смотрителя зоопарка», «Прочь»: кинопремьеры недели

Фото: shazoo.ru

На этой неделе в благовещенских кинотеатрах покажут пять кинопремьер. Это супергеройский фильм «Стражи галактики–2», историческая драма «Жена смотрителя зоопарка», комедии «Видели ночь» и «Доспехи бога: В поисках сокровищ», а также триллер «Прочь». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках кино.

Стражи галактики–2

Фильм, основанный на одноимённых комиксах издательства Marvel Comics. Является сиквелом фильма «Стражи Галактики» 2014 года и пятнадцатой картиной кинематографической вселенной Marvel.

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Актеры: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер. Режиссер: Джеймс Ганн.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», АОДНТ, в «Харбине», ОКЦ и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Жена смотрителя зоопарка

Исторический военный фильм, основанный на реальных событиях. Сценарий фильма написан Анджелой Уоркмэн по мотивам одноимённой книги Дайан Акерман. Это история подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более чем 300 евреям во время Второй мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.

Актеры: Джессика Честейн, Йохан Хелденберг, Даниэль Брюль, Тимоти Редфорд. Режиссер: Ники Каро.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Видели ночь

С тех пор как Джинни решила порвать с ним, Мартин не может прийти в себя. Его квартира постепенно превращается в помойку, как и вся его незамысловатая жизнь, которая так и катилась бы под откос, если бы однажды на его пороге не появился мистер Галло, злобный и надменный папаша Джинни. Какое-то время назад он потерял связь со своей дочкой и Мартин – его единственная зацепка. Несмотря на все его протесты, мистер Галло, не привыкший получать отказы, втягивает Мартина в безбашенное ночное приключение на улицах Лос-Анджелеса.

Актеры: Анали Типтон, Эмиль Хирш, Дж.К. Симмонс, Мета Голдинг. Режиссер: Гэвин Вьесен.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск».

Прочь

Фильм ужасов от продюсера «Астрала» и «Визита». Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…

Актеры: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд. Режиссер: Джордан Пил.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и АОДНТ.

«Доспехи бога: В поисках сокровищ»

Китайская приключенческая комедия с Джеки Чаном в главной роли, фильм объединяющий культуру Китая и Индии. Профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат. Джеку вместе с командой предстоит проявить умение и смекалку и завоевать сердце принцессы.

Актеры: Джеки Чан, Аариф Ли, Чжан Исин, Сону Суд. Режиссер: Стэнли Тун.

Фильм покажут в АОДНТ и в одном из кинотеатров ТРЦ «Острова».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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Екатерина PL