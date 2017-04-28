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сегодня, 15:17 4

11-летний мальчик устроил пожар в селе Благовещенского района

11-летний мальчик устроил пожар в селе Благовещенского района
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Во вторник, 2 мая, в селе Ровное Благовещенского района на одном из частных подворий горела хозяйственная постройка. Как оказалось, пожар устроил 11-летний мальчик. По факту происшествия сейчас проводится разбирательство.

В этот день хозяйка подворья наводила порядок в огороде, а ее внук играл со спичками внутри хозпостройки. Заметив огонь, женщина попыталась потушить его самостоятельно, однако сильный порывистый ветер раздувал пламя. Оно могло перекинуться на жилой дом, другие хозяйственные постройки и соседние подворья. На место вызвали пожарных. Они прибыли оперативно и быстро потушили пламя.

По словам хозяйки, это уже не первый пожар на ее подворье. В прошлом году внук поджигал ту же постройку, но в тот раз женщине удалось самостоятельно справиться с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#дети #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    5 часов назад

    Упорный, целеустремленный мальчик.

  • belka717

    belka717
    4 часа назад

    Не там, где надо проявляет мальчик упорство и целеустремлённость. Родителям упрёк - надо больше заниматься с детьми, следить за ними, развивать, воспитывать в правильном русле и будет хороший результат. А всё происходит потому, что дети предоставлены сами себе, им же надо чем-то заниматься, вот и творят, не ведая что будет дальше. А дальше ......пожар.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    4 часа назад

    Тушили хорошо сгорело все

  • СВС

    СВС
    3 часа назад

    Хороший мальчик.

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