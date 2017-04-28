11-летний мальчик устроил пожар в селе Благовещенского района

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Во вторник, 2 мая, в селе Ровное Благовещенского района на одном из частных подворий горела хозяйственная постройка. Как оказалось, пожар устроил 11-летний мальчик. По факту происшествия сейчас проводится разбирательство.

В этот день хозяйка подворья наводила порядок в огороде, а ее внук играл со спичками внутри хозпостройки. Заметив огонь, женщина попыталась потушить его самостоятельно, однако сильный порывистый ветер раздувал пламя. Оно могло перекинуться на жилой дом, другие хозяйственные постройки и соседние подворья. На место вызвали пожарных. Они прибыли оперативно и быстро потушили пламя.

По словам хозяйки, это уже не первый пожар на ее подворье. В прошлом году внук поджигал ту же постройку, но в тот раз женщине удалось самостоятельно справиться с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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Александр Авдеев