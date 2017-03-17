Власти рассказали, где будет проходить велодорожка в Благовещенске

Фото: vca-tuva.ru

В среду, 3 мая, в правительстве Амурской области состоялась пресс-конференция, посвященная, в том числе, устройству велосипедной дорожки в Благовещенске и за его пределами. Подробностями с журналистами поделились министр транспорта и строительства региона Андрей Тягло и начальник «Амурупрадора» Александр Селин.

Так, велодорожка будет начинаться в Благовещенске от улицы Кольцевой, идти по так называемому старому Новотроицкому шоссе, потом – по автомобильной трассе Благовещенск – Свободный до поворота на Моховую Падь.

На обустройство дорожки в областной столице выделены субсидии в размере 35 миллионов рублей.

«Прежде чем мы согласовали направление и то, какие работы будут проводиться, как дорожка будет выглядеть, были приглашены представители общественности в лице "Амурбайка" (амурский велоклуб – Прим. ред.). Они, по сути, выступили заказчиками этой велосипедной дорожки. Сначала они нам рассказали, какой и где бы хотели ее видеть, а потом уже пришло понимание, сколько для этого потребуется денег», – отметил Андрей Тягло.

От автомобилей велосипедистов защитят барьерным ограждением, пояснил Александр Селин. Дорожка будет освещаться в районе перекрестков. На обустройство загородной части выделено порядка 10 миллионов рублей.

В общей сложности протяженность дорожки составит около 11 километров, из них вне городской черты – 1,8 километра. Ее должны завершить в октябре 2017 года.

На 2018 год запланировано продление велодорожки, с выходом на Моховую Падь. Это нужно для того, чтобы велосипедисты смогли заезжать на расположенные в том районе спортивные базы.

Кроме того, в районе улицы Кольцевой предусмотрят гостевую стоянку с машиноместами. Водители смогут оставлять здесь свой транспорт и пересаживаться на велосипеды.

Как сообщало Амур.инфо, мэрия Благовещенска объявила электронный аукцион на выполнение работ по устройству велосипедной дорожки в районе Новотроицкого шоссе. Начальная максимальная цена контракта составляет более 31 миллиона рублей. Аукцион пройдет 26 мая.

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#отдых #транспорт

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Александр Авдеев