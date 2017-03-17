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Власти рассказали, где будет проходить велодорожка в Благовещенске

Власти рассказали, где будет проходить велодорожка в Благовещенске
Фото: vca-tuva.ru

В среду, 3 мая, в правительстве Амурской области состоялась пресс-конференция, посвященная, в том числе, устройству велосипедной дорожки в Благовещенске и за его пределами. Подробностями с журналистами поделились министр транспорта и строительства региона Андрей Тягло и начальник «Амурупрадора» Александр Селин.

Так, велодорожка будет начинаться в Благовещенске от улицы Кольцевой, идти по так называемому старому Новотроицкому шоссе, потом – по автомобильной трассе Благовещенск – Свободный до поворота на Моховую Падь.

На обустройство дорожки в областной столице выделены субсидии в размере 35 миллионов рублей.

«Прежде чем мы согласовали направление и то, какие работы будут проводиться, как дорожка будет выглядеть, были приглашены представители общественности в лице "Амурбайка" (амурский велоклуб – Прим. ред.). Они, по сути, выступили заказчиками этой велосипедной дорожки. Сначала они нам рассказали, какой и где бы хотели ее видеть, а потом уже пришло понимание, сколько для этого потребуется денег», – отметил Андрей Тягло.

От автомобилей велосипедистов защитят барьерным ограждением, пояснил Александр Селин. Дорожка будет освещаться в районе перекрестков. На обустройство загородной части выделено порядка 10 миллионов рублей.

В общей сложности протяженность дорожки составит около 11 километров, из них вне городской черты – 1,8 километра. Ее должны завершить в октябре 2017 года.

На 2018 год запланировано продление велодорожки, с выходом на Моховую Падь. Это нужно для того, чтобы велосипедисты смогли заезжать на расположенные в том районе спортивные базы.

Кроме того, в районе улицы Кольцевой предусмотрят гостевую стоянку с машиноместами. Водители смогут оставлять здесь свой транспорт и пересаживаться на велосипеды.

Как сообщало Амур.инфо, мэрия Благовещенска объявила электронный аукцион на выполнение работ по устройству велосипедной дорожки в районе Новотроицкого шоссе. Начальная максимальная цена контракта составляет более 31 миллиона рублей. Аукцион пройдет 26 мая.

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#отдых #транспорт

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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • tano73

    tano73
    5 часов назад

    Таким образом велосипедисту нужно будет привезти свой велосипед к началу дорожки на авто? Круто! А в мою машинку велосипед не входит. Машинку побольше брать?

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Норм, до Кольцевой если не закатают автомобили велосипедистов, а могут быть и Фотоны, до дальше и ограждения не спасут))), то до помойки долетят с ветерком.

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Дело, хорошее, не спорю, но мне кажется, этотне уровень правительства области, заниматься велодорожками.. еще и пресконференцию собирать по этому поводу))

  • архивная

    архивная
    4 часа назад

    Велодорожка до поворота на Моховую падь стоит 35 млн руб ,ее должны завершить в октябре 2017 года,должны,а остальную часть в 2018 году,я не понимаю,если нет денег на всю дорожку,так зачем ее начинать делать,вдоль автомобильной трассы,опасной для здоровья,создается впечатление что это очередной объект в виде базы Натальино,Золотой мили...,дорого и неудобно,как это вести велосипеды,в автомобилях?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    4 часа назад

    Комментаторам всегда не угодишь! Никогда не было дорожки плохо, начнут строить, да ещё и достаточно протяженную, тоже плохо!

  • Циник

    Циник
    4 часа назад

    Старший в классе

    Комментаторам всегда не угодишь! Никогда не было дорожки плохо, начнут строить, да ещё и достаточно протяженную, тоже плохо!



    а вы бабло не пелите и постройте дорожку, там где людям будет удобно кататься...

  • anschutka

    anschutka
    4 часа назад

    От автомобилей собираются поставить ограждение, а от пыли и выхлопных газов куда деваться?

  • Korsau

    Korsau
    4 часа назад

    Циник

    Старший в классе

    Комментаторам всегда не угодишь! Никогда не было дорожки плохо, начнут строить, да ещё и достаточно протяженную, тоже плохо!



    а вы бабло не пелите и постройте дорожку, там где людям будет удобно кататься...



    А где удобно?

    На Набережной, Краснофлотской? Вот там она точно не нужна!

    И это нормально, когда ты на автомобиле едешь туда где тебе хочется покататься.

  • Вежливый

    Вежливый
    4 часа назад

    Нормальная такая дорожка по 8 млн за км

  • Korsau

    Korsau
    4 часа назад

    anschutka

    От автомобилей собираются поставить ограждение, а от пыли и выхлопных газов куда деваться?



    дома сидите... с пивком на диване, никакого вреда )

  • Вежливый

    Вежливый
    4 часа назад

    anschutkaОт автомобилей собираются поставить ограждение, а от пыли и выхлопных газов куда деваться?


    А где делать дорожку без пыли и выхлопных газов?

  • Вежливый

    Вежливый
    4 часа назад

    Главное прокатные велосипеды в центре, а дорожка гдето "в перде" будет

  • Старший в классе

    Старший в классе
    4 часа назад

    Циник

    Старший в классе

    Комментаторам всегда не угодишь! Никогда не было дорожки плохо, начнут строить, да ещё и достаточно протяженную, тоже плохо!



    а вы бабло не пелите и постройте дорожку, там где людям будет удобно кататься...



    Расскажи подробнее про распилку? Попугай

  • Старший в классе

    Старший в классе
    4 часа назад

    anschutka

    От автомобилей собираются поставить ограждение, а от пыли и выхлопных газов куда деваться?



    Чего ты тогда в город поперёк раз пыли и газов боишься? Никуда ты от этого не денешься.

    Можешь маску респиратор одеть, как вариант

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Старший в классе

    Комментаторам всегда не угодишь! Никогда не было дорожки плохо, начнут строить, да ещё и достаточно протяженную, тоже плохо!



    Жека, я тебе гарантирую, что через три года эта дорожка зарастёт травой по яй пояс.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Старший в классе

    Комментаторам всегда не угодишь! Никогда не было дорожки плохо, начнут строить, да ещё и достаточно протяженную, тоже плохо!



    А зачем нам велодорожка до мусорки?



    Или она нужна вам?





    ~~а потом уже пришло понимание, сколько для этого потребуется денег», – отметил Андрей Тягло



    Вотоночо, Михалыч! ©



  • Б-29

    Б-29
    4 часа назад

    vertex

    Норм, до Кольцевой если не закатают автомобили велосипедистов, а могут быть и Фотоны, до дальше и ограждения не спасут))), то до помойки долетят с ветерком.

    Если представители власти, под управлением горячо любимой большинством народа партии сказали, что велодорожка будет за пределами города, значит так надо! И не нужно здесь нюни разводить, что тяжело добраться на велосипеде через весь город и не у всех есть авто с большим багажником. Наш героический народ не испугается таких мелочей. Сейчас наоборот, молодёжь любит экстрим, да и детям нужно учиться с детских лет преодолевать трудности. Хотя с другой стороны может быть в ряды властных структур министерства транспорта и Упрадора затесались враги и раскачивают лодку. Это вполне возможно в наше напряжённое время. Время покажет. Главная задача не отвлекаться на несущественные моменты, а освоить все выделенные средства, чтобы ни одна народная копейка не пропала в пустую.

  • Циник

    Циник
    4 часа назад

    а почему не сделать от уралова или артиллерийской... к верхнеблаговещенску по краснофлотской?

  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    Там ещё и городская свалка находится,я там однажды была,дым,воздух вонючий постоянно,только в противогазе на велосипеде ездить,больше выхода не нахожу,надеюсь желающих будет много прокатиться вдоль автомобильной трассы до свалки,и главное такие большие деньги будут потрачены, власти городские неужели вам не жалко деньги тратить в никуда!

  • Циник

    Циник
    3 часа назад

    архивная

    Там ещё и городская свалка находится,я там однажды была,дым,воздух вонючий постоянно,только в противогазе на велосипеде ездить,больше выхода не нахожу,надеюсь желающих будет много прокатиться вдоль автомобильной трассы до свалки,и главное такие большие деньги будут потрачены, власти городские неужели вам не жалко деньги тратить в никуда!



    как это в никуда... в свой кармашек..

  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    tano73, плохому танцору всегда яйца мешают.

    Циник, амурский велоклуб это не люди?

    anschutka, где ты на новотройке пыль нашла?

    Вежливый, мне кажется у 80% велосипедистов свой личный велосипед

    Tуман, главное чтоб у тебя ниже пояса ничего травой не заросло, а с дорожкой всё норм будет, если использовать ее по назначению

  • Циник

    Циник
    3 часа назад

    Внучка деда

    tano73, плохому танцору всегда яйца мешают. Циник, амурский велоклуб это не люди? anschutka, где ты на новотройке пыль нашла? Вежливый, мне кажется у 80% велосипедистов свой личный велосипед Tуман, главное чтоб у тебя ниже пояса ничего травой не заросло, а с дорожкой всё норм будет, если использовать ее по назначению



    ах это только для велоклуба? так что же вы раньше не сказали...

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Как все катались по набережной, так и будут кататься без всяких велодорожек.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Внучка деда

    tano73, плохому танцору всегда яйца мешают. Циник, амурский велоклуб это не люди? anschutka, где ты на новотройке пыль нашла? Вежливый, мне кажется у 80% велосипедистов свой личный велосипед Tуман, главное чтоб у тебя ниже пояса ничего травой не заросло, а с дорожкой всё норм будет, если использовать ее по назначению



    Светка, ну что ты мелешь?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    АКЦИОнер

    Как все катались по набережной, так и будут кататься без всяких велодорожек.



    Истину глаголишь, товарищ. А велодорожка зарастёт по-любому, как у внучки деда подмышки.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Внучка дедаtano73, плохому танцору всегда яйца мешают.

    Циник, амурский велоклуб это не люди?

    anschutka, где ты на новотройке пыль нашла?

    Вежливый, мне кажется у 80% велосипедистов свой личный велосипед

    Tуман, главное чтоб у тебя ниже пояса ничего травой не заросло, а с дорожкой всё норм будет, если использовать ее по назначению


    Что за бред ты несёшь?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    tano73

    Таким образом велосипедисту нужно будет привезти свой велосипед к началу дорожки на авто? Круто! А в мою машинку велосипед не входит. Машинку побольше брать?



    Кстати, да. Как до дорожки добираться? На кольце переходов нет.



    В общем, дурдом.



    Да и на фиг туда переться? Дорожки должны быть в городе. Чтобы велосипедисты не сшибали пешеходов на тротуарах.



  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Хмык

    tano73

    Таким образом велосипедисту нужно будет привезти свой велосипед к началу дорожки на авто? Круто! А в мою машинку велосипед не входит. Машинку побольше брать?



    Кстати, да. Как до дорожки добираться? На кольце переходов нет.

    В общем, дурдом.

    Да и на фиг туда переться? Дорожки должны быть в городе. Чтобы велосипедисты не сшибали пешеходов на тротуарах.



    БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апреля 2017, 03:48 — REGNUM Правительство Амурской области и администрация города Благовещенска объявили аукционы на получение шести кредитов. Региональные власти нуждаются в 2 млрд рублей, городские ограничились 400 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

    Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2268001.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Кредиты они вроде на перекредитацию закидывают. Я, правда, не понял, а НАХРЕНА дорожка, если люди хрен без солим доедают, получая зарплату в 13 тысяч?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Пир во время чумы. 99% населения города, она нахрен не нужна.Или у нас все на велосипедах стали ездить? Умора!

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Кредиты они вроде на перекредитацию закидывают. Я, правда, не понял, а НАХРЕНА дорожка, если люди хрен без солим доедают, получая зарплату в 13 тысяч?



    По твоему лучше пивнушки пооткрывать? Когда ты поддержал хоть одно строительство спортивных объектов

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Причём тут ПИВНУШКИ?.. Ко мне по ним какие претензии?.. Какие спортивные объекты построили Едросы?.. ФОК в Белогорске из сэндвич панелей? Крытый стадион в Тынде строить собрались, чтобы зимой не холодно было катацо?

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Кредиты они вроде на перекредитацию закидывают. Я, правда, не понял, а НАХРЕНА дорожка, если люди хрен без солим доедают, получая зарплату в 13 тысяч?



    По твоему лучше пивнушки пооткрывать? Когда ты поддержал хоть одно строительство спортивных объектов



    Как такое можно называть спортивным объектом,вы что,во первых веледорожка строится вдоль автомобильной трассы и до вонючей свалки,что опасно для здоровья,должна будет построена к октябрю 2017 года,на неё будет истрачено 35 мил. руб,а вторая очередь будет построена в 2018 году,вам не напоминает строительство базы Натальино,Золотой мили,===очередная золотая дорожка.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Причём тут ПИВНУШКИ?.. Ко мне по ним какие претензии?.. Какие спортивные объекты построили Едросы?.. ФОК в Белогорске из сэндвич панелей? Крытый стадион в Тынде строить собрались, чтобы зимой не холодно было катацо?



    Про крытый каток бы хоть смолчал, и так позоришься сильнее некуда, хоть здесь тупость не показывай

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Сергей ТрушКредиты они вроде на перекредитацию закидывают. Я, правда, не понял, а НАХРЕНА дорожка, если люди хрен без солим доедают, получая зарплату в 13 тысяч?


    Сергей ну что же здесь не понятно. Велосипедная дорожка архиважна для населения города. Правда небольшие трудности возникнут у проживающих в центре. Но это ведь мелочи, что добираться на велосипеде до дорожки и обратно нужно пару часов. Но с другой стороны за все в жизни приходиться платить. Повезло жить в центре города, получи маленькие неудобства в виде не совсем близкого пути за город. И при чем здесь, как некоторые пишут запахи с городской свалки. Если будет возможнось кататься на велике за городом, по специально отведенной дорожке, проложенной за народные деньги, это будет по умолчанию здорово и полезно для здоровья. Ведь транспорта на трассе гораздо меньше чем в городе. А проносящиеся мимо авто, особенно большегрузы это приятная изюминка в виде обдувающего велосипедиста ветерка.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    Велодорожки крутая вещь, в Европе везде это велодорожки, нужно с чего то начинать, хороший старт

  • full

    full
    1 час назад

    Мой Господин

    Велодорожки крутая вещь, в Европе везде это велодорожки, нужно с чего то начинать, хороший старт



    Стартовать, когда другие приехали - это гут.

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