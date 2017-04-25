12 человек погибли в Китае при взрыве газа в строящемся тоннеле

Фото: vistanews.ru

По меньшей мере 12 человек погибли, ещё столько же получили ранения в результате взрыва газа при строительстве железнодорожного тоннеля Цишаньянь в Китае. Трагедия произошла во вторник, 2 мая, в юго-западной провинции Гуйчжоу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Изначально было известно о том, что 12 человек получили ранения, ещё столько же оказались заблокированными в тоннеле. В операции по спасению попавших в подземную ловушку рабочих принимали участие более двух тысяч человек. Когда около 5 часов утра по местному времени спасателям удалось пробиться к месту взрыва, были обнаружены 12 тел погибших.

Тоннель Цишаньянь строится для прокладки высокоскоростной железнодорожной ветки и проходит через пласт угля. Местные власти устанавливают причины произошедшего, начато расследование обстоятельств трагедии.

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#Китай #происшествия

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Алексей Воскобойников