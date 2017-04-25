Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:48 0

12 человек погибли в Китае при взрыве газа в строящемся тоннеле

12 человек погибли в Китае при взрыве газа в строящемся тоннеле
Фото: vistanews.ru

По меньшей мере 12 человек погибли, ещё столько же получили ранения в результате взрыва газа при строительстве железнодорожного тоннеля Цишаньянь в Китае. Трагедия произошла во вторник, 2 мая, в юго-западной провинции Гуйчжоу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Изначально было известно о том, что 12 человек получили ранения, ещё столько же оказались заблокированными в тоннеле. В операции по спасению попавших в подземную ловушку рабочих принимали участие более двух тысяч человек. Когда около 5 часов утра по местному времени спасателям удалось пробиться к месту взрыва, были обнаружены 12 тел погибших.

Тоннель Цишаньянь строится для прокладки высокоскоростной железнодорожной ветки и проходит через пласт угля. Местные власти устанавливают причины произошедшего, начато расследование обстоятельств трагедии.

Просмотров всего: 59

#Китай #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Свободнеской пенсионерке, чья квартира пострадала в огне, за сутки собрали деньги на ремонт
Происшествия

Огонь в Березовском заказнике чуть не уничтожил гнезда птиц
Происшествия 2

Сильный ветер в Благовещенске сломал дерево
В России и мире

В США известный музыкант умер на концерте, посвящённом его 70-летию (видео)