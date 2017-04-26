Руководству ДВЖД предложили ввести прямое сообщение между Благовещенском и Владивостоком

Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области предложил ввести беспересадочный железнодорожный рейс из Благовещенска во Владивосток. А также минимизировать время стоянки в Хабаровске вагонов, следующих в Приморье. Начальник ДВЖД заявил в ответ, что необходимо сделать всё для того, чтобы население продолжило пользоваться услугами железной дороги.

Эти и другие вопросы обсуждались на встрече Александра Козлова с руководством ЗабЖД и ДВЖД. На ней между правительством Амурской области и ОАО «Российские железные дороги» было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2017–2021 годы.

«Аналогичное пятилетнее соглашение было подписано в 2012 году. За это время железнодорожные предприятия отрасли отчислили в бюджет региона более 10 % от всех налоговых платежей. В 2016 году поступление налогов увеличилось в сравнении с 2015 годом на 22 % и составило 3,9 миллиарда рублей. Число работающих составляет более 22 тысяч человек. Со своей стороны правительство области с 2014 года предоставляет льготу по уплате имущественного налога детской железной дороге в городе Свободном», – сказал в ходе встречи Александр Козлов.

Начальник ЗабЖД Александр Скачков сообщил, что только за первый квартал 2017 года из Приамурья было отправлено 1,4 миллиона тонн грузов. «В этом году на территории Приамурья запланировано проведение работ по реконструкции путей протяженностью 129 километров. В 2016 году была проведена работа по строительству нового трехэтажного вокзала на станции Ледяная. В рамках проектов ведется реконструкция станций в Сковородине, Белогорске, Екатеринославке. В этом году реализуется проект по строительству нового железнодорожного моста через реку Зею. Значительные средства планируется направить на социальную сферу, планируется начало работ по строительству жилых домов на станциях Уруша и Ерофей Павлович», – добавил Александр Скачков.

О совместном решении вопросов по пригородному сообщению и обслуживанию населения рассказал руководитель Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Николай Маклыгин.

Губернатор обратился к нему с предложением о принятии решения об организации беспересадочного движения по маршруту Благовещенск – Владивосток. Также прозвучало предложение минимизировать время стоянки вагонов в Хабаровске, на пути следования в Приморский край.

«Люди живут на Дальнем Востоке и не всегда могут поехать в Краснодарский край, им ближе добраться в Приморье, на побережье Японского моря. Считаю, что мы должны делать все для того, чтобы население продолжало пользоваться услугами», – ответил Николай Маклыгин.

Как подчеркнул руководитель региона, заключение нового соглашения на 2017-2021 годы позволит продолжить совместную работу, направленную на развитие области, и обеспечит стабильное функционирование железнодорожного транспорта в Приамурье, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Василий Кленин