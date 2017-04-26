Власти Новокузнецка полгода отказывались вывозить труп мужчины из его квартиры

Фото: news.vse42.ru

В Новокузнецке в одной из квартир дома на улице Косыгина полгода пролежал труп. Об этом было известно и соседям, и местным властям, но, несмотря на усилия местных жителей, компетентные органы всё это время откладывали решение проблемы, передаёт VSE42.Ru со ссылкой на местное телевидение.

По данным корреспондентов новокузнецкого телеканала, осенью прошлого года в доме скончался один из жильцов – Валерий Л. Его характеризуют как «известную в районе личность», выделявшуюся своей внешностью – бородой и длинными волосами, а также религиозностью. Соседи обратили внимание на то, что мужчина, проживавший в доме три десятка лет, внезапно исчез. Его смерть стала очевидной после того, как в подъезде появился неприятный запах. Жильцы обратились в полицию и управляющую компанию, однако те не отреагировали на сигнал.

«Ни в декабре, ни в январе, ни в феврале никто не помог. Вот буквально недавно, в апреле, собрались всем подъездом, потому что запах уже стоял на весь подъезд, обратились в полицию. Нам в очередной раз сказали – “Мы не имеем права вскрывать квартиру, потому что нет оснований, нет запаха”. У всех жильцов нашего дома запах есть, мы его чувствуем, у сотрудников полиции никаких запахов нет», – рассказала одна из соседок умершего новокузнечанина.

Больше всего на трупный запах жаловалась женщина, проживающая в смежной квартире. В итоге после вызова сотрудников МЧС дверь в помещение всё же вскрыли. Скелетированные останки хозяина жилья были обнаружены на полу в кухне. Причины и давность смерти Валерия Л., как сообщили в областном СУ СКР, установит судебно-медицинская экспертиза.

На этом проблемы не закончились: отмечается, что «нехорошая» квартира по-прежнему не очищена и не продезинфицирована, кроме того, в ней поселились крысы.

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#происшествия

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Алексей Воскобойников