Амурчанин получит 173 тысячи рублей пенсионных накоплений

В четверг, 4 мая, 488 пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых в марте, получат накопительные части пенсии. В общей сложности им перечислят 6,3 миллиона рублей. Самые высокие суммы выплат у жителя Белогорска –173 тысячи; жителя Благовещенска – 166 тысяч; Райчихинска – 144 тысячи, и 143 тысячи рублей получит житель Свободного.

Суммы накоплений у всех разные, в зависимости от прежней заработной платы и стажа. Самые большие выплаты получат те, кто делал дополнительные взносы в рамках программы софинансирования, а государство удваивало эти суммы. Всего 13 амурчан получат более 100 тысяч рублей.

Пенсионный фонд России продолжает выплачивать накопительную часть пенсии амурским пенсионерам, выходящим на заслуженный отдых. Перечисление производится через два месяца после назначения пенсии по возрасту.

Вступить в программу софинансирования можно было с 2009 по 2014 год, внесение средств активировало участие. Перечислять дополнительные страховые взносы при условии умножения их государством можно 10 лет с момента первого платежа, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

Большинству граждан накопительная часть назначается по достижении общеустановленного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет) вместе со страховой пенсией. До достижения пенсионного возраста накопления могут получить те, кому назначена досрочная пенсия («льготные списки», северный стаж и так далее).

В отделении ПФР продолжает работать горячая линия, где амурчане предпенсионного или пенсионного возраста могут выяснить, имеются ли у них накопления и в каком фонде они находятся. Если владелец накоплений умер и не успел получить эту выплату, за ней могут обратиться его правопреемники. Специалисты помогут разобраться амурчанам в данной теме по телефону: 8(4162) 202-390.

Просмотров всего: 985

#Пенсионный фонд

распечатать

Василий Кленин