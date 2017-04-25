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В эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: полная версия интервью с Алексеем Иващенко

В эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: полная версия интервью с Алексеем Иващенко

3 мая в вечернем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» благовещенцы услышат полную версию интервью с актером и бардом Алексеем Иващенко. Радиослушатели узнают, почему понадобилось переписывать либретто оперетты «Принцесса цирка» и кем же на самом деле был загадочный Мистер Икс.

Также в эфире прозвучат две песни из нового альбома «Нержавейка» в исполнении автора. Начало интервью – после 17:30.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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