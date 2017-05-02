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сегодня, 13:32 0

В большинстве районов дождь: прогноз погоды в Амурской области на 4 мая

В большинстве районов дождь: прогноз погоды в Амурской области на 4 мая
Фото: Хобиз.RU

В Амурской области 4 мая будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются слабые и умеренные осадки в виде дождя, местами по северу синоптики прогнозируют сильный дождь с мокрым снегом. В отдельных районах возможна гроза. Скорость ветра составит 12-17 метров в секунду, местами – 22-27 метров в секунду.

По северу термометры покажут 13…18 градусов тепла, местами по северо-западу – плюс 3…8 градусов, по югу – плюс 20…25 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер выберет юго-западное направление и разгонится до 10-15 метров в секунду, местами ускоряясь до 20-25 метров в секунду. Температура ночью составит 14…16 градусов тепла, днем – плюс 22…24 градуса.

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#погода

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