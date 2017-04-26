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сегодня, 13:10 0

Жители Белогорска выстроятся в слово «спасибо»

В субботу, 6 мая, в Белогорске пройдет массовая акция в честь 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Горожане возьмут в руки цветные шарики и выстроятся в слово «спасибо», а также в пятиконечную звезду.

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, мероприятие состоится на стадионе «Амурсельмаш» и начнется в 13:00. Планируется, что его участниками станут около 900 человек.

Организаторы уточнили, что слово «спасибо» составят из шаров трех цветов – красного, синего и белого – по аналогии с российским триколором. Пятиконечную звезду образуют из красных шариков.

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#Белогорск #праздники

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