Бомбу в Новорайчихинской школе не нашли

Фото: admprogress.ru

Сообщение о бомбе в школе Новорайчихинска оказалось ложным. Звонок поступил директору учебного заведения 3 мая, район оцепили спецслужбы. Здания обследовали и взрывчатых веществ не обнаружили.

Угрозы начали поступать ранним утром. В начале седьмого утра в школу постучал житель поселка Новорайчихинск. Сторожу он сообщил, что школа «будет стерта с лица земли». Через несколько минут неизвестный позвонил директору образовательного учреждения и сказал, что в здании заложено взрывное устройство.

Сообщение в дежурную часть полиции поселка Прогресс поступило почти через час после этого звонка. На место прибыли взрывотехники. Они обследовали основное и вспомогательное здания школы. На это потребовалось около двух часов. Взрывного устройства в школе не обнаружили.

«По звонку весь личный состав выехал в Новорайчихинск. Учащихся и учителей эвакуировали, все подходы к зданию заблокировали. Подозреваемый, по показанию сторожа, задержан», – рассказал врио начальника пункта полиции Виталий Черемухин.

Им оказался мужчина 37 лет, безработный, ранее привлекавшийся к административной ответственности, судимый, сообщает пресс-служба администрации поселка Прогресс. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

После обследования оцепление района сняли, дети вернулись к занятиям.

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Нино Кохреидзе