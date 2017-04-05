Первый в мире биоразлагаемый льняной автомобиль создан в Нидерландах

Фото: ru5.anyfad.com

Первый биоразлагаемый автомобиль в мире создали студенты из Технического университета Эйндховена (Нидерланды). В настоящее время молодые разработчики ожидают официального разрешения властей на использование транспортного средства, передаёт «Федеральное агентство новостей».

Проверка первого в своём роде биоразлагаемого автомобиля под названием «Лина» намечена на ближайший понедельник, 8 мая. По результатам этой проверки будет принято решение относительно использования нового вид транспорта на дорогах. По словам учащегося Эйндховенского университета Луса ван дер Беукена, испытания «Лины» начнутся сразу после получения соответствующего разрешения.

Главным материалом для создания биоразлагаемого авто стал лён, который прессуют под различными углами, в результате чего он приобретает прочность. Как отмечают представители компании, рискнувшей финансировать столь смелый проект, даже такая немного странная идея может стать технологическим прорывом, поскольку отражает экологическую концепцию.​

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#технологии #транспорт

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Алексей Воскобойников