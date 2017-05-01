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В Приамурье резко выросло количество людей, погибших в ДТП

В Приамурье резко выросло количество людей, погибших в ДТП

В среду, 3 мая, на встрече с журналистами начальник областного управления МВД Николай Аксенов сообщил, что за январь–март 2017 года количество зарегистрированных преступлений сократилось на 9,9 % – с 4 841 до 4 360. При этом он сообщил о пятипроцентном росте ДТП, в которых погибло почти вдвое больше людей: 37 против 20.

За первый квартал 2017 года на 40 % сократилось количество убийств, на 22 % – мошенничеств, на 50 % – изнасилований, на 14 % – краж, на 31 % – угонов автомобилей. Выросло в Приамурье количество вымогательств и разбоев.

Раскрываемость преступлений в январе – марте 2017 года превысила 60 %. За этот период было раскрыто девять преступлений, совершенных организованными группами.

Также полиция Амурской области борется с экстремизмом в Интернете. Совместно с управлением ФСБ за три месяца составлено 11 административных материалов за незаконную деятельность в Сети, в том числе – за распространение экстремистских материалов. В прокуратуру направили информацию о признании экстремистскими более десяти материалов. Три из них суд таковыми признал.

На 5 % – с 208 до 218 – выросло количество ДТП в Приамурье. Резко выросла смертность в результате аварий – на 85 %. За три месяца погибли 37 человек. Раненых тоже стало больше – 273 человека (рост составил 1,5 %).

Всего в первом квартале в производстве у амурских полицейских находится более шести тысяч уголовных дел. В суд было направлено около 850-ти.

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#происшествия

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Это статистика по сравнению с аналогичным периодом 2016 года?

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