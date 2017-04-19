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сегодня, 11:50 1

СМИ сообщили о взрывчатке в Новорайчихинской школе

СМИ сообщили о взрывчатке в Новорайчихинской школе
Фото: regionsamara.ru

В среду, 3 мая, в здании Новорайчихинской школы была обнаружена взрывчатка. Об этом сообщает портал «Маршрутка» со ссылкой на неофициальные источники.

По словам очевидцев, здание школы оцепили силовые службы поселка Прогресс. Учащихся и сотрудников учреждения в срочном порядке эвакуировали.

Официально информация пока не подтверждена. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что прокомментируют ситуацию позже. Информагентство следит за развитием событий.

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#дети #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Злобина Еленка

    Злобина Еленка
    2 часа назад

    Интересно, кому понадобилось взрывать школу, которая сама вот-вот рухнет?!

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