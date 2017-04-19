СМИ сообщили о взрывчатке в Новорайчихинской школе

Фото: regionsamara.ru

В среду, 3 мая, в здании Новорайчихинской школы была обнаружена взрывчатка. Об этом сообщает портал «Маршрутка» со ссылкой на неофициальные источники.

По словам очевидцев, здание школы оцепили силовые службы поселка Прогресс. Учащихся и сотрудников учреждения в срочном порядке эвакуировали.

Официально информация пока не подтверждена. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что прокомментируют ситуацию позже. Информагентство следит за развитием событий.

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Александр Авдеев