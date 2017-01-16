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сегодня, 11:35 0

Мороженое из пива создали в Испании

Мороженое из пива создали в Испании
Фото: 100 Дорог

Испанские специалисты создали мороженое из пива. Новинка получила название Enigma Origen, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на портал «Испания по-русски». Десерт был представлен на гастрономической выставке El Salón de Gourmets, проходившей в Мадриде с 24 по 27 апреля.

Над его разработкой трудилась команда, включавшая в себя представителей местной пивоваренной компании и производителя мороженого AcaramHelados.

Создатели необычного десерта подчёркивают, что он выполнен исключительно из натурального сырья без добавления каких-либо ароматизаторов и консервантов. Мороженое имеет яркий янтарный оттенок и обладает привкусом шоколада, кофе и карамели, характерного для сортов крафтового пива, выпускаемого местными пивоварами. Помимо этого, пивное мороженое имеет послевкусие хмеля и солода.

Отмечается, что в будущем такое лакомство можно будет заказать в некоторых ресторанах высокой кухни Испании.

Кулинары всего мира любят экспериментировать с мороженым, добиваясь удивительных результатов. Так, в 2016 году в Южной Корее было создано «антипохмельное» мороженое. Десерт под название «Крепись» содержит сок дерева сладкая говения. В стране он известен как средство против похмелья ещё с XVII века.

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#жизнь #технологии

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