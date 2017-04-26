Группа Eagles подала в суд на мексиканский отель California

Фото: kulemzin-poetry.kz

Всемирно известная рок-группа Eagles подала в суд на мексиканский отель с названием California. По мнению музыкантов, это заведение в мексиканском городе Баха-Калифорния-Сур необоснованно выдает себя за отель, воспетый группой в одноимённом хите группы 1976 года. Об этом сообщает ТАСС.

На самом деле мексиканская гостиница, открывшаяся ещё в 1950 году, изначально носила название California. Потом она сменила целый ряд названий и владельцев и до недавних пор именовалась Todos Santos. Первоначальное имя ей вернули в 2001 году нынешние хозяева – канадская супружеская пара Джон и Дебби Стюарт. Они же, по мнению Eagles, принялись активно раскручивать свою гостиницу в контексте с нашумевшим хитом.

Стоит отметить, что ранее участники рок-группы признавались, что их песня была написана не о конкретной гостинице, а об Америке в целом.

Иск от музыкантов Eagles был подан 1 мая в окружной суд американского штата Калифорния по центральному округу. Группа требует пресечь нарушение её авторских прав и возместить убытки.

Hotel California (Отель «Калифорния) – песня группы Eagles из одноимённого альбома, выпущенного в 1976 году. Также песня была выпущена синглом в начале 1977 года. В песне описывается «гостиница, которую нельзя покинуть никогда». Песня напоминает рассказ утомлённого путешественника, пойманного в ловушку в кошмарной гостинице, которая сначала казалась весьма привлекательной. Произведение, как некоторые считают, иносказательно описывает гедонизм и самоуничтожение музыки в Голливуде.

Песня получила премию «Грэмми» в 1978 году как лучшая песня года. Также она возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Hotel California считается одной из лучших композиций XX века: журнал Rolling Stone, например, помещает её на 49-е место в списке 500 лучших песен всех времён.

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Алексей Воскобойников