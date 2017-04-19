В хирургическом корпусе Тындинской больницы отремонтируют кровлю

В Тынде капитально отремонтируют кровлю хирургического корпуса городской больницы. Об этом пишет газета «БАМ» со ссылкой на депутата амурского заксобрания Федора Сидорова.

На ремонт из областного бюджета будет выделено 13,5 миллиона рублей. Сроки проведения работ издание не уточняет.

Что касается жилого фонда, то в 2017 году в Приамурье планируют отремонтировать 203 многоквартирных дома. Такие объемы утверждены министерством ЖКХ области. Ремонт проведут в домах, расположенных в Благовещенске, Белогорске, Зее, Райчихинске, Свободном, Тынде, Шимановске, Прогрессе, а также в Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Селемджинском, Серышевском, Свободненском, Сковородинском, Тамбовском и Тындинском районах.

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#здоровье #Тында

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Александр Авдеев