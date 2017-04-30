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Количество палов в Приамурье за сутки выросло в три раза

Количество палов в Приамурье за сутки выросло в три раза
Фото: inpushchino.ru

Во вторник, 2 мая, на территории Амурской области зарегистрировано 34 пала сухой травы. Их тушили 177 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области, пожарные-добровольцы, 46 единиц техники. В итоге все палы были ликвидированы. А в Магдагачинском районе установили I класс пожарной опасности.

За прошедшие сутки на территории области зарегистрированы 19 термических аномалий на территории Архаринского, Завитинского, Бурейского, Михайловского и Ивановского районов, а также в Благовещенске и поселке Прогресс. Для наземной проверки термоточек привлекли 138 человек и 37 единиц техники.

К 3 мая в Приамурье I класс пожарной опасности установлен в Магдагачинском районе; II класс – в Сковородинском и Тындинском районах; III класс – в 12 районах: Мазановском, Свободненском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Михайловском, Тамбовском, Шимановском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Селемджинском; IV класс остается в пяти районах: Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Октябрьском и Завитинском.

2 мая органы надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами составили 51 протокол на граждан о нарушении ими мер пожарной безопасности. За сутки провели 109 профилактических рейдов, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • спартак дв

    спартак дв
    3 часа назад

    Прикольно на фото тушат ветками, которые срубили только что. Еще бы брызгалками поливали

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    3 часа назад

    Современные средства тушения придумали умники из МЧС, надо чем то заниматься в своих теплых документах.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Ведь это кто-то-же поджоги делает.

    Нужна система отслеживания типа запуски дронов с видеокамерами.

    Поджигателей надо отслеживать

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