Полиция прокомментировала стрельбу в районе ж/д вокзала в Благовещенске

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Обновлено: 12:27



УМВД России по Амурской области дало официальный комментарий по факту стрельбы, произошедшей вечером 2 мая в районе железнодорожного вокзала Благовещенска.

Так, в полицию областной столицы поступило сообщение от жителей города о том, что в районе улицы Станционной из неизвестного автомобиля раздаются звуки, похожие на выстрелы. Для проверки этих сведений на место были направлены наружные наряды патрульно-постовой службы полиции, ДПС, отдела Росгвардии по Амурской области.

По прибытии сотрудники ДПС блокировали проезд автомобилю нарушителя. Увидев приближавшихся стражей порядка, водитель выстрелил из огнестрельного оружия через боковое тонированное стекло машины в инспектора ДПС. Полицейский был ранен.

«В сложившейся ситуации сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить оружие для пресечения противоправных действий злоумышленника. Гражданин получил ранение, был доставлен в лечебное учреждение. Сотрудник ДПС также доставлен в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщает УМВД России по Амурской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.

Также инцидент прокомментировали в СУ СКР по Амурской области. По его информации, стрелку 36 лет, он житель Благовещенска.

Позже комментарий был получен и в отделе Росгвардии по Амурской области. Там сообщили, что из автомобиля злоумышленника было изъято три единицы охотничьего оружия и боеприпасы к ним. Нападавший получил ранение в область грудной клетки.

Как сообщало Амур.инфо, о происшествии стало известно в ночь на 3 мая. Утром факт перестрелки подтвердил источник в официальных органах. Сообщалось, что ранение получил сотрудник Росгвардии. Фото, предположительно, с места происшествия появились в социальных сетях.

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#криминал #происшествия

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Александр Авдеев