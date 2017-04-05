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Полиция прокомментировала стрельбу в районе ж/д вокзала в Благовещенске

Полиция прокомментировала стрельбу в районе ж/д вокзала в Благовещенске
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Обновлено: 12:27

УМВД России по Амурской области дало официальный комментарий по факту стрельбы, произошедшей вечером 2 мая в районе железнодорожного вокзала Благовещенска.

Так, в полицию областной столицы поступило сообщение от жителей города о том, что в районе улицы Станционной из неизвестного автомобиля раздаются звуки, похожие на выстрелы. Для проверки этих сведений на место были направлены наружные наряды патрульно-постовой службы полиции, ДПС, отдела Росгвардии по Амурской области.

По прибытии сотрудники ДПС блокировали проезд автомобилю нарушителя. Увидев приближавшихся стражей порядка, водитель выстрелил из огнестрельного оружия через боковое тонированное стекло машины в инспектора ДПС. Полицейский был ранен.

«В сложившейся ситуации сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить оружие для пресечения противоправных действий злоумышленника. Гражданин получил ранение, был доставлен в лечебное учреждение. Сотрудник ДПС также доставлен в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщает УМВД России по Амурской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.

Также инцидент прокомментировали в СУ СКР по Амурской области. По его информации, стрелку 36 лет, он житель Благовещенска.

Позже комментарий был получен и в отделе Росгвардии по Амурской области. Там сообщили, что из автомобиля злоумышленника было изъято три единицы охотничьего оружия и боеприпасы к ним. Нападавший получил ранение в область грудной клетки.

Как сообщало Амур.инфо, о происшествии стало известно в ночь на 3 мая. Утром факт перестрелки подтвердил источник в официальных органах. Сообщалось, что ранение получил сотрудник Росгвардии. Фото, предположительно, с места происшествия появились в социальных сетях.

Просмотров всего: 6643

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Тошмар Клауса Хайды

    Тошмар Клауса Хайды
    3 часа назад

    не иначе как по собакам стрелял, вложив в это слово несколько иной смысл

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Стрелять в представителя власти, это всё равно что выстрелить в самого себя! Можно сказать сам себя наповал! К пенсии выйдет, если выживет.

  • Мазепа

    Мазепа
    3 часа назад

    Какой кошмар -нациста подстрелили.

  • Мазепа

    Мазепа
    3 часа назад

    Клаус -- Каких нах.... собак люди по уткам стреляли или по зеленым человечкам, опять собачники свою тему заводят, принимаем собак на мыловарню, 1 псина - 1 кусок мыла, операция чистый город, отчистим город от грязи!!!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Мазепа

    Клаус -- Каких нах.... собак люди по уткам стреляли или по зеленым человечкам, опять собачники свою тему заводят, принимаем собак на мыловарню, 1 псина - 1 кусок мыла, операция чистый город, отчистим город от грязи!!!



    Не обращайте внимание на подделок. Это псиноведьмы всё пытаются меня очернить. А не получается. Вот и бесятся, и ники похожие используют.

    А ваше предложение "1 псина = 1 кусок мыла" вполне даже интересно. Хотя лучший вариант - на собачий корм. И раздавать его зоо бесплатно

  • A.N.Plat

    A.N.Plat
    2 часа назад

    «В сложившейся ситуации сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить оружие для пресечения противоправных действий злоумышленника.После с того как полицейского ранили, сотрудники были вынуждены! Хорошо хоть не извинились перед тем как открыли огонь на поражение.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    A.N.Plat

    «В сложившейся ситуации сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить оружие для пресечения противоправных действий злоумышленника.После с того как полицейского ранили, сотрудники были вынуждены! Хорошо хоть не извинились перед тем как открыли огонь на поражение.



    А вдруг опять бы попался солнышкогрудый?



    Пришлось бы им нести уголовную ответственность.



  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    А почему не по ногам стреляли? Где правозащитники?

  • Одногруппник

    Одногруппник
    1 час назад

    Вы новость читаете выстрелил из автомобиля! Какие ноги Вы о чем ?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ни с того ни с сего начал палить по полицейским?

    Зачем он столько оружия набрал и в кого стрелял до этого до прибытия полиции?

  • •••pajzii

    •••pajzii
    45 минут назад

    Одногруппник

    Вы новость читаете выстрелил из автомобиля! Какие ноги Вы о чем ?



    Надо было по бензобаку стрелять

  • DrDimon

    DrDimon
    42 минуты назад

    Павел Флудерский

    А почему не по ногам стреляли? Где правозащитники?



    У меня другой вопрос: после того, как горе-стрелок открыл огонь по сотрудникам и одного ранил, почему не стреляли в лоб?

    Где снайперы?

  • DrDimon

    DrDimon
    41 минута назад

    Oldlord

    А вдруг опять бы попался солнышкогрудый?

    Пришлось бы им нести уголовную ответственность.



    Не торопите события.

    Все еще только начинается.

  • vertex

    vertex
    28 минут назад

    DrDimon

    Павел Флудерский

    А почему не по ногам стреляли? Где правозащитники?



    У меня другой вопрос: после того, как горе-стрелок открыл огонь по сотрудникам и одного ранил, почему не стреляли в лоб?

    Где снайперы?



    В фильмах - боевиках 90 - х остались.

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    12 минут назад

    Месяцев шесть придется отписываться во всех инстанция, пожалеешь что стрелял.

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    12 минут назад

    Месяцев шесть придется отписываться во всех инстанция, пожалеешь что стрелял.

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