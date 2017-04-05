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сегодня, 10:34 0

В Индии врачи спасли девочку, родившуюся со второй головой в области живота

В Индии врачи спасли девочку, родившуюся со второй головой в области живота
Фото: twitter.com

Девочка со второй головой в области живота (так называемым паразитическим близнецом) родилась в Индии. Сотрудники больницы JK Lone в городе Джайпур провели четырёхчасовую операцию, в результате которой отросток был успешно удалён, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

Вторая голова была лишь частично развита, у неё не было ушей и глаз. Как отметили хирурги, проводившие сложную операцию, эта голова лишала ребёнка жизненно необходимых питательных веществ. Кроме того, рядом со второй головой у девочки росла третья рука.

Как отмечает британское издание, случаи рождения детей с паразитическим близнецом крайне редки – один на миллион новорождённых. Операция проводилась в прошлую среду, 26 апреля, но журналистам о ней рассказали только сейчас.

Медики отмечают, что в настоящее время младенец идёт на поправку.

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#дети #здоровье

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