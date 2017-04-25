В благовещенском аэропорту выросло количество внутренних и международных перевозок

За четыре месяца 2017 года благовещенский аэропорт перевез почти 105 тысяч пассажиров. Это на 44 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вырос также объем международных и внутренних перевозок.

На внутренних воздушных линиях в этом году аэропорт Благовещенска обслужил 84 024 пассажира, в 2016 году за этот же период услугами аэропорта воспользовалось только 60 486 человек. За первые 4 месяца 2017 года аэропорт принял и отправил 74 рейса воздушного судна В-777-200 по маршруту Благовещенск – Москва.

Рост показателей на внутренних линиях вызван увеличением пассажирской и грузовой вместимости рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая начала выполнять полеты на самолетах Boeing 777-200. Кроме того, выросло общее количество рейсов на московском направлении. Только в апреле было выполнено 53 рейса и перевезено 13 508 пассажиров. По сравнению с апрелем прошлого года на московском направлении рейсов стало больше на шесть, а пассажиров перевезли больше на 3 475 человек.

В настоящее время на маршруте Москва – Благовещенск – Москва рейсы выполняют авиакомпании «ВИМ-Авиа», «Икар» и «Уральские авиалинии» (с промежуточной посадкой в Екатеринбурге).

На международном направлении пассажиропоток увеличился на 68,4 % и составил 20 813 пассажиров. В прошлом году международный терминал за данный период посетили 12 356 пассажиров. Самым популярным направлением остается Вьетнам. Только в апреле на Нячанг совершено девять рейсов и перевезено 4 362 пассажира.

На протяжении последних восьми лет предприятие не повышает аэропортовые сборы и тарифы на регулируемые услуги, что ведет к снижению тарифной нагрузки на авиакомпании и обеспечивает доступность авиационных перевозок, а также является одним из главных факторов роста авиационных перевозок и развития маршрутной сети аэропорта.

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Василий Кленин