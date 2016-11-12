В Благовещенске будут судить хозяина оружия, из которого застрелили военнослужащего у ночного бара

В Благовещенске под суд пойдет 25-летний местный житель. Горожанин является хозяином ружья, из которого в ноябре 2016 года был застрелен военнослужащий возле одного из ночных баров областной столицы.

Как удалось установить в ходе расследования убийства, 10 ноября 2016 года обвиняемый привез в квартиру своего друга ружье модели «Сайга» и оставил его там на хранение. 12 ноября, в день убийства, обвиняемый и его друг забрали оружие, положили в машину и поехали к ночному бару. Около заведения друг взял из автомобиля заряженное ружье и застрелил военнослужащего.

Хозяина оружия обвиняют по части 1 статьи 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека»). 2 мая уголовное дело в отношении него было направлено в мировой суд. Мужчине могут грозить штраф, обязательные или исправительные работы, а также ограничение свободы или арест, сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 15 ноября 2016 года стали известны подробности инцидента. Военнослужащий за день до своей гибели собирался в Хабаровск, но опоздал на поезд. Стрелявший сам сдался полиции на следующий день.

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Александр Авдеев