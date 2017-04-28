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9-кратный обладатель Grammy арестован в США

9-кратный обладатель Grammy арестован в США
Фото: life.ru

Девятикратный обладатель престижной музыкальной премии Grammy, музыкант Луис Мигель взят под арест в Лос-Анджелесе. Певец, которого поклонники наградили прозвищем «Солнце Мексики», обвиняется в том, что он уклонился от выполнения условий контракта и задолжал своему менеджеру 1 миллион долларов, пишут «Известия».

Титулованный исполнитель трижды не являлся в суд для дачи показаний по делу. Тогда 18 апреля федеральный суд Лос-Анджелеса выдал ордер на его арест. Луис Мигель пару недель раздумывал, как же ему быть дальше, и принял решение не гневить судьбу – он самостоятельно явился в суд и сдался властям. Последние поступок артиста оценили и отпустили его под залог, сообщает Life.ru.

За 20 лет музыкальной карьеры Мигель был удостоен пяти статуэток «Грэмми», а также четырёх – «Латинского Грэмми». Кроме того, в честь певца была открыта личная плита со звездой на Аллее славы в Голливуде. Общий тираж проданных дисков «Солнца Мексики» превышает 60 миллионов экземпляров.

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#музыка #суды #США

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