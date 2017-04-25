Прокуратура нашла в Ивановском районе незаконный мост

Фото: konkovo.mos.ru

Частная компания, разрабатывающая песчаный карьер в Ивановском районе, для удобства подъезда к участку возвела мост через реку Ивановку. Однако проверка природоохранной прокуратуры установила, что переезд был построен в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. Гендиректора компании оштрафовали, а мост постановили разобрать.

Амурская межрайонная природоохранная прокуратура выявила незаконный мостовой переезд в Ивановском районе в ходе надзорной проверки. Было установлено, что ООО «Песчаный карьер», являющееся владельцем лицензии на пользование недрами, с целью подъезда к разрабатываемому участку построило переезд через реку Ивановку вблизи села Черемхово с нарушениями Водного кодекса РФ. Строительные работы велись без решения о предоставлении водного объекта в пользование.

По требованию природоохранного прокурора гендиректор ООО «Песчаный карьер» был привлечен к административной ответственности, ему назначил штраф в размере 10 000 рублей. Кроме того, компанию обязали демонтировать незаконный мост в первом квартале 2017 года.

Однако предприятие так и не выполнило это требование, в связи с чем прокурор направил в Ивановский районный суд исковое заявление с требованием обязать ООО «Песчаный карьер» произвести демонтаж переезда через реку.

27 апреля 2017 года Ивановский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время организация принимает меры по исполнению решения суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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Василий Кленин