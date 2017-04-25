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Прокуратура нашла в Ивановском районе незаконный мост

Прокуратура нашла в Ивановском районе незаконный мост
Фото: konkovo.mos.ru

Частная компания, разрабатывающая песчаный карьер в Ивановском районе, для удобства подъезда к участку возвела мост через реку Ивановку. Однако проверка природоохранной прокуратуры установила, что переезд был построен в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. Гендиректора компании оштрафовали, а мост постановили разобрать.

Амурская межрайонная природоохранная прокуратура выявила незаконный мостовой переезд в Ивановском районе в ходе надзорной проверки. Было установлено, что ООО «Песчаный карьер», являющееся владельцем лицензии на пользование недрами, с целью подъезда к разрабатываемому участку построило переезд через реку Ивановку вблизи села Черемхово с нарушениями Водного кодекса РФ. Строительные работы велись без решения о предоставлении водного объекта в пользование.

По требованию природоохранного прокурора гендиректор ООО «Песчаный карьер» был привлечен к административной ответственности, ему назначил штраф в размере 10 000 рублей. Кроме того, компанию обязали демонтировать незаконный мост в первом квартале 2017 года.

Однако предприятие так и не выполнило это требование, в связи с чем прокурор направил в Ивановский районный суд исковое заявление с требованием обязать ООО «Песчаный карьер» произвести демонтаж переезда через реку.

27 апреля 2017 года Ивановский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время организация принимает меры по исполнению решения суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 1234

#происшествия #строительство #транспорт

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Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Что значит незаконный мост?.. А на фото тот самый мост?... А там есть ещё мосты? А жители сёл пользуются каким мостом охотнее? ...вполне добротный мост, так может принять меры по сохранению моста и передаче его району?

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    4 часа назад

    Видать, что строители моста не поделились с Амурской межрайонной природоохранной прокуратурой. Заплатят, и мост будет стоять.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Сергей ТрушЧто значит незаконный мост?.. А на фото тот самый мост?... А там есть ещё мосты? А жители сёл пользуются каким мостом охотнее? ...вполне добротный мост, так может принять меры по сохранению моста и передаче его району?


    Пожалуйста. Проводите изыскательные работы, давайте ТЗ проектному институту, проходите экспертизы и согласовывайте проект, стройте, принимайте объект в эксплуатацию.... Всего то.. А иначе -это самострой опасный для жизни.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Я смотрю на фото, вполне добротный мост, если его использовали и не разрушили, и он востребован населением, то может и оставить его, изменив регламент использования, при необходимости. Я ж откуда знаю. Ломать не строить. всё же.. Или как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мало ль.

  • ГалГош

    ГалГош
    3 часа назад

    Тоже всегда удивляют такие решения о сносе объектов. У государства денег нет на строительство , да и желания, но разрушить это всегда запросто. Почему не заставить оформить все документы? В крайнем случае проверить качество и конфисковать для нужд граждан. Почему сразу ломать?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Насколько мне известно, в этом же районе, между с.Богородское и с.Черемхово есть мост, который пришёл в аварийное состояние.. И, как в том кино, не известно, кто должен восстановить мост. Борщ и Лопата спорят меж собой.

    Обяжите фирму лучше тот мост в чувство привести, а этот сохраните, и сделайте всё возможное, для узаконивания моста (если в нём есть необходимость). Извлеките максимум прибыли для района, без карательных мер к фирме и демонтажу сооружений. Используйте максимально эффективно инфраструктуру.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    а вы знаете, почему Труш защищает незаконную постройку?) да потому что братец гендиректора этого самого ООО «Песчаный карьер» является депутатом Законодательного собрания Амурской области от фракции ЛДПР) Вот и получается, что товарищи из ЛДПР абсолютно не беспокоятся о безопасности жизни населения Ивановского района и о окружающей среде близ моста

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Все повязано

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Внучка дедаа вы знаете, почему Труш защищает незаконную постройку?) да потому что братец гендиректора этого самого ООО «Песчаный карьер» является депутатом Законодательного собрания Амурской области от фракции ЛДПР) Вот и получается, что товарищи из ЛДПР абсолютно не беспокоятся о безопасности жизни населения Ивановского района и о окружающей среде близ моста


  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Внучка дедаа вы знаете, почему Труш защищает незаконную постройку?) да потому что братец гендиректора этого самого ООО «Песчаный карьер» является депутатом Законодательного собрания Амурской области от фракции ЛДПР) Вот и получается, что товарищи из ЛДПР абсолютно не беспокоятся о безопасности жизни населения Ивановского района и о окружающей среде близ моста


    Вам не помешало бы прочитать комментарии Труша, чтобы озвучивать здесь свои бредовые выводы.

    «Пастернака не читал, но осуждаю».© Это прям про вас, Внучка.

    Какой же вы, Внучка, видите решение? Снести нормальный мост, а местные жители, благодаря вашей «заботе» пользуются аварийным? Вы чудовище, Внучка.

  • Ливень

    Ливень
    2 часа назад

    Умом не понять.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Морской человек

    Внучка дедаа вы знаете, почему Труш защищает незаконную постройку?) да потому что братец гендиректора этого самого ООО «Песчаный карьер» является депутатом Законодательного собрания Амурской области от фракции ЛДПР) Вот и получается, что товарищи из ЛДПР абсолютно не беспокоятся о безопасности жизни населения Ивановского района и о окружающей среде близ моста


    Вам не помешало бы прочитать комментарии Труша, чтобы озвучивать здесь свои бредовые выводы. «Пастернака не читал, но осуждаю».© Это прям про вас, Внучка. Какой же вы, Внучка, видите решение? Снести нормальный мост, а местные жители, благодаря вашей «заботе» пользуются аварийным? Вы чудовище, Внучка.


    а где заключение, что он нормальный?..по какому проекту его строили? кто утверждал проект?...а если он рухнет в момент переправы по нему машин? кто ответственность понесет?

    труш?..он готов взять на себя ответственность? ведь он у нас по фото определяет все. как кашпировский в свое время лечил, так труш сейчас у нас все по фото может определить..

    цирк уехал, клоун остался...

    все прально прокуратура делает, строители не просто так не согласовали строительство моста...за что и получили предписание.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Я смотрю на фото, вполне добротный мост, если его использовали и не разрушили, и он востребован населением, то может и оставить его, изменив регламент использования, при необходимости. Я ж откуда знаю. Ломать не строить. всё же.. Или как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мало ль.



    так если не знаешь, то и не надо трындеть - популист-балобол..:)

    узнай для начала, разберись, а потом уже и советы давай....

  • full

    full
    2 часа назад

    Какая интересная прокуратура - незаконного губернатора она не видит, а незаконный мост видит. Прикольно.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Внучка деда

    а вы знаете, почему Труш защищает незаконную постройку?) да потому что братец гендиректора этого самого ООО «Песчаный карьер» является депутатом Законодательного собрания Амурской области от фракции ЛДПР) Вот и получается, что товарищи из ЛДПР абсолютно не беспокоятся о безопасности жизни населения Ивановского района и о окружающей среде близ моста



    Гы...



    Едро обиделось, что им кусок каравая не достался! )))



  • Shift

    Shift
    1 час назад

    full

    Какая интересная прокуратура - незаконного губернатора она не видит, а незаконный мост видит. Прикольно.



    помоги ей, напиши обращение...ты же видишь незаконность или тока тут горазд печатать? :)

  • full

    full
    1 час назад

    Shift

    full

    Какая интересная прокуратура - незаконного губернатора она не видит, а незаконный мост видит. Прикольно.



    помоги ей, напиши обращение...ты же видишь незаконность или тока тут горазд печатать? :)



    Дык вот жеж - уже написал. Чтобы возбудиться, им этого хватит.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    full

    Shift

    full

    Какая интересная прокуратура - незаконного губернатора она не видит, а незаконный мост видит. Прикольно.



    помоги ей, напиши обращение...ты же видишь незаконность или тока тут горазд печатать? :)



    Дык вот жеж - уже написал. Чтобы возбудиться, им этого хватит.



    Не хватит!



    Не едросовские заявления Про не видит даже в упор!



  • Shift

    Shift
    1 час назад

    full

    Shift

    full

    Какая интересная прокуратура - незаконного губернатора она не видит, а незаконный мост видит. Прикольно.



    помоги ей, напиши обращение...ты же видишь незаконность или тока тут горазд печатать? :)



    Дык вот жеж - уже написал. Чтобы возбудиться, им этого хватит.



    :)...с чего ты взял, что этого достаточно?..какой-то аноним на форуме чего-то ляпнул...ты же взрослый мужик, не веди себя как труш..:)

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    Сергей Труш

    Я смотрю на фото, вполне добротный мост, если его использовали и не разрушили, и он востребован населением, то может и оставить его, изменив регламент использования, при необходимости. Я ж откуда знаю. Ломать не строить. всё же.. Или как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мало ль.



    КАК, СЦК, КАК ТАКИЕ ЛЮДИ ПОПАДАЮТ ВО ВЛАСТЬ? КАК?!!

    а потом мы удивляемся, там трусы кружевные готовы запретить по закону, тут котов запретить хотят, тут синоптиков садить за неверные прогнозы

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Oldlord

    Внучка деда

    а вы знаете, почему Труш защищает незаконную постройку?) да потому что братец гендиректора этого самого ООО «Песчаный карьер» является депутатом Законодательного собрания Амурской области от фракции ЛДПР) Вот и получается, что товарищи из ЛДПР абсолютно не беспокоятся о безопасности жизни населения Ивановского района и о окружающей среде близ моста



    Гы...

    Едро обиделось, что им кусок каравая не достался! )))



    Сами для простых людей ничего не делают, только гадят и обирают население области.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    сибирячка

    Сергей Труш

    Я смотрю на фото, вполне добротный мост, если его использовали и не разрушили, и он востребован населением, то может и оставить его, изменив регламент использования, при необходимости. Я ж откуда знаю. Ломать не строить. всё же.. Или как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мало ль.



    КАК, СЦК, КАК ТАКИЕ ЛЮДИ ПОПАДАЮТ ВО ВЛАСТЬ? КАК?!!

    а потом мы удивляемся, там трусы кружевные готовы запретить по закону, тут котов запретить хотят, тут синоптиков садить за неверные прогнозы



    все просто..сначала нужно много трындеть на форумах, светиться на круглых столах, чтобы твое имя и фамилия примелькались до отрыжки у людей..и вот потоооом уже, мона влезть во власть..и людям как-то уже не так сильно больно ..:)

  • Мой Господин

    Мой Господин
    59 минут назад

    Внучка дедаа вы знаете, почему Труш защищает незаконную постройку?) да потому что братец гендиректора этого самого ООО «Песчаный карьер» является депутатом Законодательного собрания Амурской области от фракции ЛДПР) Вот и получается, что товарищи из ЛДПР абсолютно не беспокоятся о безопасности жизни населения Ивановского района и о окружающей среде близ моста


    Думаешь кто то сомневался в его корыстном интересе? Вся суть Труша, якобы забота о гражданах. А мост как строился? Есть информация? Завтра там поедет автобус с детьми, кто будет потом отвечать??

  • сибирячка

    сибирячка
    46 минут назад

    Shift

    все просто..сначала нужно много трындеть на форумах, светиться на круглых столах, чтобы твое имя и фамилия примелькались до отрыжки у людей..и вот потоооом уже, мона влезть во власть..и людям как-то уже не так сильно больно ..:)



    а работать когда? личная жизнь?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    42 минуты назад

    Мой Господин
    Внучка дедаа вы знаете, почему Труш защищает незаконную постройку?) да потому что братец гендиректора этого самого ООО «Песчаный карьер» является депутатом Законодательного собрания Амурской области от фракции ЛДПР) Вот и получается, что товарищи из ЛДПР абсолютно не беспокоятся о безопасности жизни населения Ивановского района и о окружающей среде близ моста


    Думаешь кто то сомневался в его корыстном интересе? Вся суть Труша, якобы забота о гражданах. А мост как строился? Есть информация? Завтра там поедет автобус с детьми, кто будет потом отвечать??


    Автобус с детьми в песчаный карьер? Для каких целей?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    28 минут назад

    Закон есть закон. Самовольные постройки надо сносить, другого варианта нет!

  • сибирячка

    сибирячка
    26 минут назад

    Старший в классе

    Закон есть закон. Самовольные постройки надо сносить, другого варианта нет!



    Труш по фото сказал, что норм постройка

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    14 минут назад

    Для тупых куриц, и туповатого вторсыръёвщика ПОЯСНЯЮ, а так же в связи с выявлением Едроботами интересной детали, доселе мне не известной, прихожу к СЛЕДУЮЩЕМУ выводу.

    Далее цитата новсти:



    Частная компания, разрабатывающая песчаный карьер в Ивановском районе, для удобства подъезда к участку возвела мост через реку Ивановку. Однако проверка природоохранной прокуратуры установила, что переезд был построен в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. Гендиректора компании оштрафовали, а мост постановили разобрать.



    Таким образом, ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ производила работы в песчаном карьере на ЗАКОННЫХ основаниях, но в целях обеспечения удобства работы, и с целью не разбивать дороги, с целью УДОБСТВА работы возвела МОСТ по которому двигались грузовые автомобили гружёные песком, а это, если мерить КАМАЗами, в среднем по 12-13 тонн. НО.. прокуратура решили возмутиться не БЕЗОПАСНОСТЬЮ объекта. а самим его наличием, ибо, как выяснилось, строила этот мост фирма, родственник руководителя которого состоит в партии ЛДПР.. таким образом вместо того, чтобы провести работы по узакониванию сооружения, в целях ПАРТИЙНОЙ МЕСТИ Едро, пользуясь своим властным положением решило плевать на здравый смысл но НАКАЗАТЬ, или даже ОТОМСТИТЬ за постройку моста.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 минут назад

    А теперь я со своей стороны попытаюсь ОБЪЯСНИТЬ свой комментарий по поводу моста.

    Вчера мне написал местный житель со следующей просьбой помочь, и нак основе этого у нас возник некий диалог, участником которого стал ЭТОТ, обсуждаемый в новости, мост

    а теперь СВЕРЯЙТЕ время комментария моего.

    Твари тупорогие.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 минуты назад

    ублюдки готовы поддержать что угодно, снести ЧТО УГОДНО, лишь бы насрать, ли бы хоть краешком, но зацепить ЛДПР.

    Что за народ, а?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 минута назад

    А что фото моста убрали?.. Рекомендации были от кого-то сверху, да?

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