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сегодня, 09:53 3

На недострой «Городка» начали завозить стройматериалы

На недострой «Городка» начали завозить стройматериалы
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Дом обанкротившейся компании «Городок» в микрорайоне Европейский начали достраивать. На объект завозят стройматериалы и уже приступили к кирпичной кладке. Работы ведет компания «Статус».

На недостроенной многоэтажке работает техника, ежедневно там находится 11 строителей. Эксперты обследовали объект, сейчас рабочие устраняют недочеты и ведут кирпичную кладку четвертого этажа.

«Начиная с сегодняшнего дня и в течение недели на стройплощадку будет завозиться строительный материал», – сказал главный инженер компании ООО «Статус» Дмитрий Дриг.

Строительные работы в Европейском контролирует областное правительство. Ежедневно на место выезжают специалисты минстроя. Еженедельно проводится общее собрание с участием губернатора, представителей профильного министерства и застройщика.

«Ранее на встрече с дольщиками компании "Городок" мы договаривались, что строители, представители министерства транспорта и строительства области и дольщиков будут присутствовать утром и вечером на планерных совещаниях по строительству объекта. После таких встреч все три стороны должны будут подписывать план-график работ. К сожалению, представители министерства не всегда подписывают план. Тем более имеются и небольшие отставания от его исполнения», – сказал Александр Козлов.

У компании-банкрота «Городок» осталось два недостроя: литер № 8 в микрорайоне Европейский в селе Чигири и литер № 4 в районе улиц Загородной – Зейской. Заселения в первый дом ждут 207 дольщиков, во второй – 118.

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#губернатор #жизнь #строительство

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Комментарии
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  • Мой Господин

    Мой Господин
    4 часа назад

    Отлично, что губернатор лично занимается вопросом дольщиков

  • const

    const
    2 часа назад

    На фото явные нарушения требований промышленной безопасности: кирпичи подаются на поддоне, где возможно выпадение груза (Правила безопасности ОПО на которых используются ПС п.117), рабочие на строительной площадке находятся без защитных касок (Правила по охране труда в строительстве п.36)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Пинок под зад получили из Москвы, пока дольщики пикет проводили в Москве у здания Генпрокуратуры. Молодцы дольщики, нужно было еще кое - какую инфу про этих деятелей подкинуть в верха московские.

    А кирпич плохого качества, корявый и шлака полный, в Тамбовке небось у китов подешевше приобрели. Либо, где поближе кустарщину.

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