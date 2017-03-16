На недострой «Городка» начали завозить стройматериалы

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Дом обанкротившейся компании «Городок» в микрорайоне Европейский начали достраивать. На объект завозят стройматериалы и уже приступили к кирпичной кладке. Работы ведет компания «Статус».

На недостроенной многоэтажке работает техника, ежедневно там находится 11 строителей. Эксперты обследовали объект, сейчас рабочие устраняют недочеты и ведут кирпичную кладку четвертого этажа.

«Начиная с сегодняшнего дня и в течение недели на стройплощадку будет завозиться строительный материал», – сказал главный инженер компании ООО «Статус» Дмитрий Дриг.

Строительные работы в Европейском контролирует областное правительство. Ежедневно на место выезжают специалисты минстроя. Еженедельно проводится общее собрание с участием губернатора, представителей профильного министерства и застройщика.

«Ранее на встрече с дольщиками компании "Городок" мы договаривались, что строители, представители министерства транспорта и строительства области и дольщиков будут присутствовать утром и вечером на планерных совещаниях по строительству объекта. После таких встреч все три стороны должны будут подписывать план-график работ. К сожалению, представители министерства не всегда подписывают план. Тем более имеются и небольшие отставания от его исполнения», – сказал Александр Козлов.

У компании-банкрота «Городок» осталось два недостроя: литер № 8 в микрорайоне Европейский в селе Чигири и литер № 4 в районе улиц Загородной – Зейской. Заселения в первый дом ждут 207 дольщиков, во второй – 118.

Просмотров всего: 519

#губернатор #жизнь #строительство

распечатать

Нино Кохреидзе