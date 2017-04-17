Российский военный советник погиб в Сирии от снайперской пули

Фото: Syria Live Map

Российский военный советник Алексей Бучельников погиб в Сирии. Это случилось в результате обстрела подразделения сирийской армии снайпером боевиков, передаёт ТАСС сообщение Минобороны России.

«В результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение», – говорится в сообщении военного ведомства.

​Бучельников, находившийся в Сирии в составе группы российских военных советников, занимался обучением личного состава артиллерийских подразделений войск этого государства. ​

Как сообщало Амур.инфо, 20 апреля в результате нападения боевиков на военный гарнизон погиб российский военный советник майор Сергей Бордов. Во время боя офицер, занимавшийся подготовкой сирийских подразделений, не допустил прорыва террористов в жилой городок, но получил смертельные ранения. Бордов представлен к государственной награде посмертно.

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Алексей Воскобойников