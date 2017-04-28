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Ночью в Благовещенске в одном пожаре горели жилой дом и два автомобиля

Ночью в Благовещенске в одном пожаре горели жилой дом и два автомобиля

3 мая в три часа ночи в Благовещенске на улице Пролетарской загорелся двухквартирный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило с опозданием, на момент прибытия пожарных расчетов горели кровля дома и рядом стоящий гараж. В 03:18 открытое горение ликвидировали.

Огнем повреждены квартира № 1 по всей площади, веранда, кровля, гараж и находящиеся в нем два автомобиля. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня на соседнюю квартиру. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, в пожаре никто не пострадал.

В тушении были задействованы боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона: 16 человек, пять единиц техники; спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ, в составе четырех человек.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Год красного петуха всё таки влияет

  • Васька Пупкин

    Васька Пупкин
    1 час назад

    Это точно. Второй дом, в этом же районе. Не говоря про то, что склад с пиротехникой, который взлетел на воздух, в квартале от этого дома.

  • vertex

    vertex
    53 минуты назад

    Видимо район, кому - то пригляделся.

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