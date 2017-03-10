Рецидивистам закроют вход в питейные заведения: обзор прессы

Фото: uinp.info

О чем пишет пресса, рассказывает обозреватель Амур.инфо и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. В сегодняшнем обзоре о том, что в России законом запретили давать детям странные имена; Лепс победил алкогольную зависимость и о том, что «Мисс Новосибирска» сама задержала преступника.

Напишут же такое

Для начала о законах и постановлениях. «Российская газета» пишет о том, что принят закон, запрещающий давать детям нелепые имена. Правда, не совсем ясно, существует ли некий «именной» список или разрешение/запрет на имя ребенка будет целиком зависеть от мнения сотрудника ЗАГСа?

Еще читатели узнают, что рецидивистам запретят посещать питейные заведения. Имеются в виду люди, совершившие преступление в состоянии алкогольного опьянения. Автор инициативы – Верховный суд. «Представляете, на каждой пивнушке объявление: "Рецидивистам вход запрещен"? Так вот и загоняют людей в теневой бизнес», – замечает Павел Андреевич.

Вам статья

Вышеназванную – «законную» – тему продолжает и «Телепорт», где рассказывается о том, что в Амурской области в первом чтении принят законопроект, по которому на капремонт разрешили тратить больше денег, что позволит выполнить больше работ. О своих сомнениях по поводу фонда капремонта обозреватель решил умолчать (они совпадают с мнением читателей), а вот логическую цепочку он завершает: чем больше мы будем сдавать денег, тем больше их будет в фонде. А значит, выше будет зарплата сотрудников фонда. А значит, большему количеству наших сограждан будет лучше житься.

Полный абзац



Узнав из первополосного анонса «Комсомольской правды» о том, что в номере публикуется статья, рассказывающая о скрытых достоинствах разных знаков зодиака, Павел Андреевич нашел нужную страницу. И узнал, что он на самом деле не тот, кем считал себя всю жизнь. Согласно его знаку, он успешный финансист, человек при деньгах. А он газеты бесплатно берет – хорошо, Почта России помогает…

Также в номере

Еще в «Комсомолке» пишут о том, что Лепс победил тягу к спиртному. А Федор Конюхов без единой посадки облетит земной шар на планере. В настоящее время для него готовится летательный аппарат-лаборатория.

На Урале в 1967 году буквально за одну ночь таинственно исчезла целая деревня – газета ведет расследование.

Ну а еще здесь о том, что «Мисс Новосибирска» – хрупкая с виду дама – в одиночку смогла задержать преступника. Помогли корни: отец красавицы работал в милиции. В ГАИ. От таких не вырвешься.

На посошок

Много интересного в «Моей Мадонне». Но автор обзора «запал» на материал, в котором автор – Дарья Дружинина – под одним заголовком собрала людей, у которых фамилия является визитной карточкой. Например, у заведующей рыбным цехом фамилия Рыбкина. А у артиста-кукловода областного кукольного театра – Куклина. А у спортсмена-силача – Силин. Ну и т.д.

«Начал проводить параллели – ну там, Путин – путь страны, Медведев – медведь-символ партии… – пишет Павел Савинкин. – А потом подумал, что вы и сами по прочтении материала с интересом примете участие в такой игре. На том и завершил обзор».

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#СМИ

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Нина Гвоздкова